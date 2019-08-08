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08 серпня 2019, четвер, 14:02 18
Економіка 2019-08-08T15:15:02+03:00
Українські Новини
Обмежувальні заходи щодо Крючкова продовжено до 29 серпня, - адвокат

Обмежувальні заходи щодо Крючкова продовжено до 29 серпня, - адвокат

Адвокат колишнього депутата Верховної Ради, екс-голови правління ПРАТ "Холдингова компанія "Энергомережа" Дмитра Крючкова Олександр Лисак заявляє, що обмежувальні заходи щодо Крючкова були продовжені до 29 серпня.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Обмежувальні заходи продовжені на сьогоднішній день до 29 серпня. У зв'язку зі зниженням ризиків деякі обмежуючі умови відпали, зокрема скасовано носіння електронного браслета, але заставу був збережений. Які діють обмежувальні заходи - не виїжджати з Києва і Київської області, повідомляти слідство про зміну місця проживання, не спілкуватися з деякими підозрюваними у цьому виробництві", - сказав Лисак.

При цьому Крючков у разі необхідності може звернутися з відповідним документом для отримання дозволу на виїзд за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ провело очну ставку між Крючковим і Кононенко.

Тим часом адвокат колишнього Президента Петра Порошенка Ігор Головань просить Генеральну прокуратуру відкрити кримінальну виробництво відносно Дмитра Крючкова.

САП звинувачує Крючкова у заволодінні 424 млн гривень коштів "Запоріжжяобленерго" і ряду промислових підприємств Запорізької області при підписанні договорів про відступлення права вимоги боргу, що дозволяють "Энергомереже" стягувати у свою користь з промпідприємств заборгованість за поставлену електроенергію.

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