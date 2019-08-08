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08 серпня 2019, четвер, 13:15 13
Силові структури 2019-08-08T15:00:03+03:00
Українські Новини
У Львові поліція затримала п'яного водія маршрутки, який віз багато людей

У Львові поліція затримала п'яного водія маршрутки, який віз багато людей

П'яний водій за кермом маршрутки у Львові. Фото: Патрульна поліція Львівської області
П'яний водій за кермом маршрутки у Львові. Фото: Патрульна поліція Львівської області

Вчора ввечері, 7 серпня, патрульна поліція зупинила маршрутку, яка порушувала правила дорожнього руху. Водій був п'яний і перевозив досить багато пасажирів. Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області на сторінці в Facebook.

Зупинили маршрутку на вулиці Шпитальній. Інспектори одразу помітили, що водій був у нетверезому стані, так як від нього пахло спиртним. Пристрій "Драгер" підтвердив підозри поліцейських - 1,17 проміле алкоголю в крові.

За кермом був 53-річний чоловік, який не зміг надати водійське посвідчення.

На нього винесли об'єднану постанову за порушення ПДР і відсутність необхідних документів на керування транспортним засобом. Також, на нього склали протокол за керування в алкогольному сп'янінні.

Як повідомляли Українські Новини, п'яний водій Lexus потрапив в смертельне ДТП біля нового мосту в Києві.

Раніше на Закарпатті п'яний водій збив на смерть 11-річну дівчинку.

Тим часом під Запоріжжям п'яний поліцейський наїхав на жінку. Жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

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