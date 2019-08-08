Україна готова до опалювального сезону на 65%, - "Укртрансгаз"

Оператор газотранспортної системи компанія "Укртрансгаз" виконала 65% робіт з підготовки ГТС до опалювального сезону в той час, як "Нафтогаз" погрожує Одесі зривом опалювального сезону

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Укртрансгаз" вже виконав 65% робіт з ремонту та модернізації об'єктів ГТС України в рамках реалізації плану підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020. Комплексна технічна підготовка ГТС до зими включає як виконання поточних виробничих програм з діагностики, ремонтів та капітального будівництва, так і проведення комплексів планово-профілактичних і ремонтних робіт (ППР). На сьогодні завершено 8 з 13 комплексів ППР згідно з графіком на 2019, попередньо узгоджених з ВАТ "Газпром" і операторами ГТС сусідніх країн. Виконання комплексу ППР №6 перенесено на вересень-жовтень", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, в цілому ремонтні та профілактичні роботи проведено на 27 компресорних станціях, що забезпечують транспортування газу основними магістральними газопроводами.

Раніше Українські Новини писали, як боротися із завищеними цінами на тепло в платіжках. Також на підготовку до опалювального сезону 2019-2020 хочуть виділити 13 млрд гривень.

Тим часом у Зеленського вже починають шукати надійні джерела поставок газу на опалювальний сезон.