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16 мая 2019, четверг, 18:52 84
Экономика 2019-05-16T19:25:37+03:00
Українські Новини
У Зеленского уже начинают искать надежные источники поставок газа на отопительный сезон

У Зеленского уже начинают искать надежные источники поставок газа на отопительный сезон

Команда новоизбранного Президента Владимира Зеленского отмечает необходимость поиска надежных источников поставок газа для предстоящего отопительного сезона 2019/2020 годов.

Об этом говорится в заявлении команды в социальной сети Facebook относительно ситуации на энергетическом рынке, передают Українськi Новини.

"Открытый вопрос об обеспечении тепла в домах украинцев зимой! Сегодня цена на топливо значительно ниже, поэтому логично решение: начать запасаться газом на предстоящий отопительный сезон. И более того, искать надежные источники поставок, особенно на фоне того, что до сих пор не определены условия поставки газа из России в ЕС через Украину с 1 января 2020 года", - говорится в нем.

Команда Зеленского рассчитывает на сотрудничество с  Кабинетом Министров и воплощение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами.

"Только так, совместными усилиями, мы обеспечим достаточное количество газа для домов украинцев. Украина гарантирует надежную транспортировку газа по европейским правилам, однако для этого нужно создать независимого оператора ГТС. Этот процесс будет завершен в текущем году, но не любой ценой и не в интересах отдельных политических сил", - отмечается в заявлении.

Как сообщали Українські Новини, нормы потребления газа в Украине хотят увеличить.

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