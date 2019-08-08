В Одеській області 13-річного хлопчика віднесло в море

Вчора, 7 серпня, близько 20:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що 13-річного хлопчика і його вітчима накрила хвиля і змила в море. Про це повідомляє ДержНс в Одеській області.

Інцидент стався в Лиманському районі в селі Григорівка. Хлопчик і вітчим пішли купатися поблизу несанкціонованого пляжу, після чого їх накрило хвилею і віднесло в море.Чоловіка вдалося врятувати прикордонниками на катері. Однак хлопчика ще не знайшли.



Його шукають водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Для пошуків задіяли катер ПРК-01 "Морської пошуково-рятувальної служби".



За словами ДержНс в Одеській області, це не єдиний випадок за день. Вранці, 7 серпня, у Біляївському районі під час купання зник чоловік 1971 року народження. Водолази обстежили 1500 м2 дна і 4 км річки на човні, зниклого не знайшли. Пошукові роботи тривають.



Як повідомляли Українські Новини, у Київській області у ставку втопився 6-річний хлопчик.



Раніше в озері біля парку в Києві потонув 23-річний чоловік.



Тим часом в Одесі загинув 68-річний чоловік в дощовій калюжі біля свого будинку.