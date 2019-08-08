У НАБУ проведуть очну ставку між екс-депутатом Ради Крючковим і Порошенком

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) має намір провести очну ставку між колишнім депутатом Верховної Ради, екс-головою правління ПРАТ "Холдингова компанія "Энергомережа" Дмитром Крючковим і колишнім Президентом Петром Порошенком.

Про це інтерв'ю Українським Новинам повідомив адвокат Крючкова Олександр Лисак.

Він повідомив, що в майбутньому буде проведена очна ставка з Порошенком.

Також Лисак додав, що будуть проведені очні ставки з екс-головою Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитром Вовком, екс-главою Адміністрації Президента Ігорем Райниным і депутатом Ради, головою парламентського комітету з питань бюджету Андрій Павелко (фракція "Блок Петра Порошенко"), а також рядом інших осіб, у тому числі з головами облдержадміністрацій.

У свою чергу Гачків додав, що терміни проведення очних ставок невідомі, але за усним повідомленням слідчого вони пройдуть протягом серпня.

Як повідомляли Українські Новини, суд почав обрання запобіжного заходу екс-депутатові Ради Крючкову.

14 березня Вищий суд Мюнхена затвердив спрощену процедуру екстрадиції Крючкова на підставі його власної заяви і згоди.

Навесні 2018 року Крючков був затриманий в Німеччині за запитом України, однак потім був відпущений під заставу, незважаючи на вимоги НАБУ і САП про його екстрадицію в Україну.

САП звинувачує Крючкова у заволодінні 424 млн гривень коштів "Запоріжжяобленерго" і ряду промислових підприємств Запорізької області при підписанні договорів про відступлення права вимоги боргу, що дозволяють "Энергомереже" стягувати у свою користь з промпідприємств заборгованість за поставлену електроенергію.

В САП впевнені, що екс-нардеп Гачків покинув Україну з-за розголошення даних досудового розслідування депутатом Лещенко.

В кінці березня в ефір вийшло розслідування ЗМІ, в якому була оприлюднена інформація про те, що кошти через компанію "Энергомережа" виводилися в тому числі і в інтересах депутата Верховної Ради Ігоря Кононенка.