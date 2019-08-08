День котів-2019: найкращі відео з улюбленцями, які піднімуть настрій на весь день

Сьогодні, 8 серпня, відзначається Міжнародний день котів, який був організований за ініціативою Міжнародного фонду захисту тварин "Animal Welfare", щоб привернути увагу до проблеми бездомних кішок і котів. Українські Новини в день пухнастих улюбленців зібрали корисну інформацію та кумедні відео з участю котів.\r\nМіжнародний день котів об'єднує мільйони власників вихованців у всьому світі, які намагаються в честь цього "свята" побалувати їх усілякими ласощами і незвичайними стравами.\r\nКіт. Фото: pixabay\r\nВ день котів не можна не згадати про їх корисні функції і роль в житті людини. Так, коти позитивно впливають на емоційний стан їх власників в цілому, і в якійсь мірі є "антидепресантами" для людини. Адже байдужими до цих створінь можуть залишитися зовсім небагато людей.\r\n\r\nКіт\r\n\r\nКрім цього, коти корисні і в побуті, оскільки справляються краще будь-яких засобів винищення гризунів в будь-якому будинку.\r\nТому, людям не варто забувати про цих милих тварин, особливо в холодну пору року, адже бездомні коти переносять її особливо важко. Але найголовніше, про що повинна пам'ятати людина - "ми відповідаємо за тих, кого приручили".\r\nТакож Українські Новини зібрали кумедні відео з котами, які піднімуть настрій кожному.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українські захисники показали пухнастих побратимів.\r\nРаніше Українські Новини зібрали фото котів, які разом з українськими військовослужбовцями знаходяться на передовій в зоні ООС і допомагають їм.\r\nТакож вчені довели, що домашні коти переймають риси своїх господарів.\r\nА в Дніпрі кіт Семен влаштувався на роботу в історичний музей.