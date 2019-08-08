День котів-2019: найкращі відео з улюбленцями, які піднімуть настрій на весь день

Сьогодні, 8 серпня, відзначається Міжнародний день котів, який був організований за ініціативою Міжнародного фонду захисту тварин "Animal Welfare", щоб привернути увагу до проблеми бездомних кішок і котів. Українські Новини в день пухнастих улюбленців зібрали корисну інформацію та кумедні відео з участю котів.

Міжнародний день котів об'єднує мільйони власників вихованців у всьому світі, які намагаються в честь цього "свята" побалувати їх усілякими ласощами і незвичайними стравами.

Кіт. Фото: pixabay

В день котів не можна не згадати про їх корисні функції і роль в житті людини. Так, коти позитивно впливають на емоційний стан їх власників в цілому, і в якійсь мірі є "антидепресантами" для людини. Адже байдужими до цих створінь можуть залишитися зовсім небагато людей.

Кіт

Крім цього, коти корисні і в побуті, оскільки справляються краще будь-яких засобів винищення гризунів в будь-якому будинку.

Тому, людям не варто забувати про цих милих тварин, особливо в холодну пору року, адже бездомні коти переносять її особливо важко. Але найголовніше, про що повинна пам'ятати людина - "ми відповідаємо за тих, кого приручили".

Також Українські Новини зібрали кумедні відео з котами, які піднімуть настрій кожному.

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