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  • День котів-2019: найкращі відео з улюбленцями, які піднімуть настрій на весь день
08 серпня 2019, четвер, 09:26 24
Життя 2019-08-08T12:30:04+03:00
Українські Новини
День котів-2019: найкращі відео з улюбленцями, які піднімуть настрій на весь день

День котів-2019: найкращі відео з улюбленцями, які піднімуть настрій на весь день

Сьогодні, 8 серпня, відзначається Міжнародний день котів, який був організований за ініціативою Міжнародного фонду захисту тварин "Animal Welfare", щоб привернути увагу до проблеми бездомних кішок і котів. Українські Новини в день пухнастих улюбленців зібрали корисну інформацію та кумедні відео з участю котів.

Міжнародний день котів об'єднує мільйони власників вихованців у всьому світі, які намагаються в честь цього "свята" побалувати їх усілякими ласощами і незвичайними стравами.

Кот. Фото: pixabayКіт. Фото: pixabay

В день котів не можна не згадати про їх корисні функції і роль в житті людини. Так, коти позитивно впливають на емоційний стан їх власників в цілому, і в якійсь мірі є "антидепресантами" для людини. Адже байдужими до цих створінь можуть залишитися зовсім небагато людей.

КітКіт

Крім цього, коти корисні і в побуті, оскільки справляються краще будь-яких засобів винищення гризунів в будь-якому будинку.

Тому, людям не варто забувати про цих милих тварин, особливо в холодну пору року, адже бездомні коти переносять її особливо важко. Але найголовніше, про що повинна пам'ятати людина - "ми відповідаємо за тих, кого приручили".

Також Українські Новини зібрали кумедні відео з котами, які піднімуть настрій кожному.

Як повідомляли Українські Новини, українські захисники показали пухнастих побратимів.

Раніше Українські Новини зібрали фото котів, які разом з українськими військовослужбовцями знаходяться на передовій в зоні ООС і допомагають їм.

Також вчені довели, що домашні коти переймають риси своїх господарів.

А в Дніпрі кіт Семен влаштувався на роботу в історичний музей.

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