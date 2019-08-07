Украинские защитники показали пушистых собратьев

Перед денем кошек, который в мире отмечают 8 августа, Военные 56-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины показали своих четвероногих любимцев, которые вместе с ними несут службу.

Фото были опубликованы на странице бригады в социальной сети Facebook.

"Надежные друзья наших защитников", - говорится в подписи к фото.

Украинские военные часто находят себе любимцев в зоне боевых действий, которые становятся для них настоящими антидепрессантами.

Нередко животные предупреждают военных об опасности и становятся настоящими боевыми побратимами на фронте. После ротации военные часто возвращаются домой уже не одни, а с пушистыми товарищами.