Сегодня отмечают день кошек: 10 интересных фактов

Сегодня, 8 августа, по всему миру отмечают День кота (День кошек).\r\nМеждународным днем кошек с 2002 года считают 8 августа. Его инициировал Международный фонд Animal Welfare. В некоторых странах День кошек празднуется в другие дни.\r\nК этому празднику Українські Новини собрали интересные факты о кошках:\r\n\r\nСамой долгоживущей кошкой из зарегистрированных считается Крим Пафф, которая прожила 38 лет и 3 дня (с 1967 по 2005).\r\nКоты могут почувствовать легкие толчки земли за 10-15 минут до надвигающегося землетрясения.\r\nВ большинстве стран черная кошка считается символом несчастья, в Великобритании и Австралии, они, наоборот, рассматриваются как животные, приносящие удачу.\r\nКошка может развивать максимальную скорость 50 км\/ч, но только на короткие дистанции.\r\nКошка практически никогда не мяукает другим кошкам, в основном этот звук предназначается людям. Они, как правило, урчат или шипят на других представителей кошачьих.\r\nВ мире в настоящее время насчитывается около 600 миллионов домашних кошек.\r\nКоты мурлыкают на частоте, которая может помочь в укреплении костей\r\nКоты не чувствуют сладкого вкуса\r\nКошки более эмоциональны чем собаки\r\nКошки отлично видят при слабом освещении, однако, вопреки распространённому мифу, в абсолютной темноте они видеть не могут.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Днипре кот Семен устроился на работу в исторический музей.\r\nТем временем в США кот, наблюдающий за фейерверком, стал звездой сети.\r\nТакже ученые доказали, что домашние коты перенимают черты своих хозяев.