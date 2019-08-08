Сегодня отмечают день кошек: 10 интересных фактов

Сегодня, 8 августа, по всему миру отмечают День кота (День кошек).

Международным днем кошек с 2002 года считают 8 августа. Его инициировал Международный фонд Animal Welfare. В некоторых странах День кошек празднуется в другие дни.

К этому празднику Українські Новини собрали интересные факты о кошках:

Самой долгоживущей кошкой из зарегистрированных считается Крим Пафф, которая прожила 38 лет и 3 дня (с 1967 по 2005). Коты могут почувствовать легкие толчки земли за 10-15 минут до надвигающегося землетрясения. В большинстве стран черная кошка считается символом несчастья, в Великобритании и Австралии, они, наоборот, рассматриваются как животные, приносящие удачу. Кошка может развивать максимальную скорость 50 км/ч, но только на короткие дистанции. Кошка практически никогда не мяукает другим кошкам, в основном этот звук предназначается людям. Они, как правило, урчат или шипят на других представителей кошачьих. В мире в настоящее время насчитывается около 600 миллионов домашних кошек. Коты мурлыкают на частоте, которая может помочь в укреплении костей Коты не чувствуют сладкого вкуса Кошки более эмоциональны чем собаки Кошки отлично видят при слабом освещении, однако, вопреки распространённому мифу, в абсолютной темноте они видеть не могут.

Как сообщали Українські Новини, в Днипре кот Семен устроился на работу в исторический музей.

Тем временем в США кот, наблюдающий за фейерверком, стал звездой сети.

Также ученые доказали, что домашние коты перенимают черты своих хозяев.