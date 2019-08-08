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08 серпня 2019, четвер, 08:13 9 Документ
Силові структури 2019-08-08T08:19:18+03:00
Українські Новини
Данилюк у липні заробив 66 тис. гривень, а його заступник за тиждень - майже 20 тисяч

Данилюк у липні заробив 66 тис. гривень, а його заступник за тиждень - майже 20 тисяч

Олександр Данилюк. Фото:
Олександр Данилюк. Фото: "24 канал"

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Данилюка, який задекларував задекларував 1 млн гривень доходів від ЄБРР, за липень становила 66,5 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді РНБО на запит Українських Новин.

"Заробітна секретаря РНБО А. Данилюка за липень 2019 року становила 66 444 гривні", - сказано в ньому.

Призначений 23 липня заступником секретаря РНБО Олексій Данилов заробив за тиждень 19 337 гривень.

Решта заступників Данилюка отримали в липні зарплату вищу, ніж у секретаря РНБО.

Так, перший заступник секретаря Михайло Коваль заробив 89 662 гривні, а заступники Сергій Кривонос та Олександр Литвиненко - 73 552 гривні і 89 227 гривень відповідно.

У кожного з них премія становила від 30 до 45 тис. гривень.

Попередній секретар РНБО Олександр Турчинов з 2017 року щомісяця заробляв 52,2 тис. гривень.

Зарплата Данилюка з 28 травня (дня призначення секретарем РНБО) по липень становила 95,4 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, новому секретареві РНБО платять у два рази більше, ніж Турчинову.

Тим часом Данилюк вважає Коболєва і Абромавічуса "новими обличчями".

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