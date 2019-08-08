Данилюк у липні заробив 66 тис. гривень, а його заступник за тиждень - майже 20 тисяч

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Данилюка, який задекларував задекларував 1 млн гривень доходів від ЄБРР, за липень становила 66,5 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді РНБО на запит Українських Новин.\r\n"Заробітна секретаря РНБО А. Данилюка за липень 2019 року становила 66 444 гривні", - сказано в ньому.\r\nПризначений 23 липня заступником секретаря РНБО Олексій Данилов заробив за тиждень 19 337 гривень.\r\nРешта заступників Данилюка отримали в липні зарплату вищу, ніж у секретаря РНБО.\r\nТак, перший заступник секретаря Михайло Коваль заробив 89 662 гривні, а заступники Сергій Кривонос та Олександр Литвиненко - 73 552 гривні і 89 227 гривень відповідно.\r\nУ кожного з них премія становила від 30 до 45 тис. гривень.\r\nПопередній секретар РНБО Олександр Турчинов з 2017 року щомісяця заробляв 52,2 тис. гривень.\r\nЗарплата Данилюка з 28 травня (дня призначення секретарем РНБО) по липень становила 95,4 тис. гривень.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, новому секретареві РНБО платять у два рази більше, ніж Турчинову.\r\nТим часом Данилюк вважає Коболєва і Абромавічуса "новими обличчями".