Циклон Xaver і антициклон Zella зіткнуться в Україні: синоптик попередила про боротьбу холоду і спеки

У четвер, 8 серпня, в Україні очікується пік температури повітря, яка підійметься до +26...+33 градусів завдяки антициклону Zella, проте холодний атмосферний фронт циклону Xaver з Північного моря змінить спекотну тенденцію в ряді областей.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Холодний атмосферний фронт циклону Xaver з центром над Північним морем дещо знизить градуси на Волині, Рівненщині та Львівщині", - повідомила Діденко.\r\nЗа її словами, фронт принесе в четвер короткочасні дощі у західні області та місцями на північ, а до вечора дощі прийдуть у Вінницьку і Черкаську область, а також - у Кропивницький і його райони.\r\nПри цьому антициклон Zella з Чорного моря буде чинити опір північному циклону і організує суху сонячну погоду в східних областях України, на півдні і в центрі. Крім того, протистояння циклону і антициклону стане причиною сильного вітру в Україні.\r\n"Тому завтра міцно затисніть прищепками прання на відкритих балконах, перенесіть ремонт даху на день-два пізніше і, як завжди, паркуйте автомобіль подалі від старих великих дерев чи білбордів", - порадила синоптик.\r\nУ Києві 8 серпня спека буде переважати - температура повітря протягом дня досягне +30 градусів і вище. Але, незважаючи на спеку, локальний дощ з грозою в столиці - вірогідний і краще взяти парасольку. Також очікується сильний поривчастий вітер.\r\nКарта: Наталка Діденко\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптик дала попередній прогноз на тиждень.\r\nТим часом синоптики спрогнозували погоду на три місяці.