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  • Циклон Xaver і антициклон Zella зіткнуться в Україні: синоптик попередила про боротьбу холоду і спеки
08 серпня 2019, четвер, 06:00 26 Карта
Життя 2019-08-08T09:00:03+03:00
Українські Новини
Циклон Xaver і антициклон Zella зіткнуться в Україні: синоптик попередила про боротьбу холоду і спеки

Циклон Xaver і антициклон Zella зіткнуться в Україні: синоптик попередила про боротьбу холоду і спеки

Соняшники під хмарами. Фото: pixabay
Соняшники під хмарами. Фото: pixabay

У четвер, 8 серпня, в Україні очікується пік температури повітря, яка підійметься до +26...+33 градусів завдяки антициклону Zella, проте холодний атмосферний фронт циклону Xaver з Північного моря змінить спекотну тенденцію в ряді областей.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Холодний атмосферний фронт циклону Xaver з центром над Північним морем дещо знизить градуси на Волині, Рівненщині та Львівщині", - повідомила Діденко.

За її словами, фронт принесе в четвер короткочасні дощі у західні області та місцями на північ, а до вечора дощі прийдуть у Вінницьку і Черкаську область, а також - у Кропивницький і його райони.

При цьому антициклон Zella з Чорного моря буде чинити опір північному циклону і організує суху сонячну погоду в східних областях України, на півдні і в центрі. Крім того, протистояння циклону і антициклону стане причиною сильного вітру в Україні.

"Тому завтра міцно затисніть прищепками прання на відкритих балконах, перенесіть ремонт даху на день-два пізніше і, як завжди, паркуйте автомобіль подалі від старих великих дерев чи білбордів", - порадила синоптик.

У Києві 8 серпня спека буде переважати - температура повітря протягом дня досягне +30 градусів і вище. Але, незважаючи на спеку, локальний дощ з грозою в столиці - вірогідний і краще взяти парасольку. Також очікується сильний поривчастий вітер.

Карта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала попередній прогноз на тиждень.

Тим часом синоптики спрогнозували погоду на три місяці.

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