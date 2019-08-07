підписатися на розсилку
25.45 25.85
28.2 28.95
˟
07 серпня 2019, середа, 19:22 21
Вибори 2019-08-07T21:15:02+03:00
Українські Новини
ЦВК зобов'язала звірити голоси зі списками виборців у 210 окрузі

ЦВК зобов'язала звірити голоси зі списками виборців у 210 окрузі

ЦВК.
ЦВК.

Центральна виборча комісія (ЦВК) зобов'язала комісію округу №210 Чернігівської області звірити перелічені голоси зі списками виборців до 12:00 9 серпня після того, як прийняла уточнений протокол цього округу..

Про це йдеться в повідомленні ЦВК, передають Українські Новини.

ЦВК повідомляє, що під час оголошення відомостей протоколу комісії про підсумки голосування з позначкою "Уточнений" було відзначено, що окружна виборча комісія округу № 210 провела повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та склала відповідні протоколи без обробки списків виборців і виписок зі списку виборців на всіх виборчих дільницях, а пакети з написом "Список виборців" окружна виборча комісія не відкривала і не досліджувала.

Отже комісія констатувала, що окружна виборча комісія відповідних дій на встановлення кількості виборців, внесених до списку виборців, витягу зі списку виборців, і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі, передбачених зазначеною формою протоколу, не здійснила.

Через це ЦВК зобов'язала комісію округу №210 не пізніше 12:00 9 серпня 2019 року опрацювати списки виборців і витяг зі списку виборців (у разі складання) на 33 виборчих дільницях і звірити правильність відображення відомостей у протоколах окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на цих виборчих дільницях.

У разі виявлення невідповідностей ЦВК зобов'язала комісію скласти протоколи про повторний підрахунок голосів виборців на зазначених виборчих дільницях із позначкою "Уточнений", скласти протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №210 з позначкою "Уточнений" і транспортувати його до ЦВК разом з іншими необхідними виборчими документами, при відсутності невідповідностей - проінформувати про це ЦВК.

У засіданні комісії оголошено перерву.

Як повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія не змогла до 5 серпня включно, як це передбачено законодавством, встановити результати виборів в одномандатному виборчому окрузі №210 (Чернігівська область) у зв'язку з тим, що за рішенням суду там триває перерахунок голосів на дільницях.

Тим часом ЦВК визнала обраними депутатами вже 423 кандидатів.

Більше новин про: ЦВК Результати виборів 2019 парламентські вибори 2019 Вибори до Верховної Ради

Архів
Новини
Подано позов до екс-нардепа від БПП Руслана Демчака про незаконність придбання РВС Банку 20:33
Військові з улюбленцями. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Українські захисники показали пухнастих побратимів 20:25
ДТП у Дніпровському районі Києва. Фото:
Зламався світлофор: дві іномарки зіткнулися на перехресті в Києві 19:49
ЦВК зобов'язала звірити голоси зі списками виборців у 210 окрузі 19:22
Семінарист УПЦ отримав 4 роки умовно за смерть трирічної дитини в Харкові 18:59
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Активіст, якого хочуть позбавити батьківських прав. Фото: Дмитро Проказов/facebook.com/Радіо Свобода
Батьки, яких у Росії хочуть позбавити батьківських прав, наполягають на своїй невинності 12:55
ЗМІ з'ясували, хто і чим заправляє українських автомобілістів 12:33
Богдан і Вавриш вирішили "рейдернути" Київ у киян, - Макарівський 14:08
Для стабільного енергопостачання Луганської області Кабмін повинен знизити ціну на газ для ТЕС, - Гримчак 15:24
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Стрибки десантників з парашута. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники ефектно стрибнули з величезними білими парашутами під Житомиром 20:42
7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210 13:57
Кличко з відпустки передав привіт Андрію і Богдану 09:56
Студенти забувають іноземну мову під час навчання, - Гриневич 19:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok