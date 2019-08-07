ЦВК зобов'язала звірити голоси зі списками виборців у 210 окрузі

Центральна виборча комісія (ЦВК) зобов'язала комісію округу №210 Чернігівської області звірити перелічені голоси зі списками виборців до 12:00 9 серпня після того, як прийняла уточнений протокол цього округу

Про це йдеться в повідомленні ЦВК, передають Українські Новини.

ЦВК повідомляє, що під час оголошення відомостей протоколу комісії про підсумки голосування з позначкою "Уточнений" було відзначено, що окружна виборча комісія округу № 210 провела повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та склала відповідні протоколи без обробки списків виборців і виписок зі списку виборців на всіх виборчих дільницях, а пакети з написом "Список виборців" окружна виборча комісія не відкривала і не досліджувала.

Отже комісія констатувала, що окружна виборча комісія відповідних дій на встановлення кількості виборців, внесених до списку виборців, витягу зі списку виборців, і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі, передбачених зазначеною формою протоколу, не здійснила.

Через це ЦВК зобов'язала комісію округу №210 не пізніше 12:00 9 серпня 2019 року опрацювати списки виборців і витяг зі списку виборців (у разі складання) на 33 виборчих дільницях і звірити правильність відображення відомостей у протоколах окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на цих виборчих дільницях.

У разі виявлення невідповідностей ЦВК зобов'язала комісію скласти протоколи про повторний підрахунок голосів виборців на зазначених виборчих дільницях із позначкою "Уточнений", скласти протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №210 з позначкою "Уточнений" і транспортувати його до ЦВК разом з іншими необхідними виборчими документами, при відсутності невідповідностей - проінформувати про це ЦВК.

У засіданні комісії оголошено перерву.

Як повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія не змогла до 5 серпня включно, як це передбачено законодавством, встановити результати виборів в одномандатному виборчому окрузі №210 (Чернігівська область) у зв'язку з тим, що за рішенням суду там триває перерахунок голосів на дільницях.

Тим часом ЦВК визнала обраними депутатами вже 423 кандидатів.