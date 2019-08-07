ЦВК зобов'язала звірити голоси зі списками виборців у 210 окрузі

Центральна виборча комісія (ЦВК) зобов'язала комісію округу №210 Чернігівської області звірити перелічені голоси зі списками виборців до 12:00 9 серпня після того, як прийняла уточнений протокол цього округу..\r\nПро це йдеться в повідомленні ЦВК, передають Українські Новини.\r\nЦВК повідомляє, що під час оголошення відомостей протоколу комісії про підсумки голосування з позначкою "Уточнений" було відзначено, що окружна виборча комісія округу № 210 провела повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та склала відповідні протоколи без обробки списків виборців і виписок зі списку виборців на всіх виборчих дільницях, а пакети з написом "Список виборців" окружна виборча комісія не відкривала і не досліджувала.\r\nОтже комісія констатувала, що окружна виборча комісія відповідних дій на встановлення кількості виборців, внесених до списку виборців, витягу зі списку виборців, і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі, передбачених зазначеною формою протоколу, не здійснила.\r\nЧерез це ЦВК зобов'язала комісію округу №210 не пізніше 12:00 9 серпня 2019 року опрацювати списки виборців і витяг зі списку виборців (у разі складання) на 33 виборчих дільницях і звірити правильність відображення відомостей у протоколах окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на цих виборчих дільницях.\r\nУ разі виявлення невідповідностей ЦВК зобов'язала комісію скласти протоколи про повторний підрахунок голосів виборців на зазначених виборчих дільницях із позначкою "Уточнений", скласти протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №210 з позначкою "Уточнений" і транспортувати його до ЦВК разом з іншими необхідними виборчими документами, при відсутності невідповідностей - проінформувати про це ЦВК.\r\nУ засіданні комісії оголошено перерву.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія не змогла до 5 серпня включно, як це передбачено законодавством, встановити результати виборів в одномандатному виборчому окрузі №210 (Чернігівська область) у зв'язку з тим, що за рішенням суду там триває перерахунок голосів на дільницях.\r\nТим часом ЦВК визнала обраними депутатами вже 423 кандидатів.