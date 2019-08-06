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06 августа 2019, вторник, 13:45 629
Выборы 2019-08-06T13:45:24+03:00
Українські Новини
Результаты выборов в Раду: ЦИК принял уточненный протокол округа №210

Результаты выборов в Раду: ЦИК принял уточненный протокол округа №210

ЦИК
ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла уточненный протокол об итогах голосования граждан в одномандатном избирательном округе №210 (Черниговская область) - единственном, где в законный срок, до 5 августа включительно, не были установлены результаты внеочередных выборов депутатов Верховной Рады, состоявшихся 21 июля, из-за того, что по решению суда там продолжался пересчет голосов на участках.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українські Новини.

"ЦИК принял протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе №210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 с пометкой "Уточненный", который указанная комиссия составила после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа во исполнение решения суда", - сказано в нем.

В заседании ЦИКа объявлен перерыв.

Как сообщали Українські Новини, ЦИК не смог в законный срок установить результаты выборов.

Ранее стало известно, кто прошел в Раду в Черниговской области: полный список.

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