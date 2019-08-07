Держбюро розслідувань хоче витратити на телесуфлер 56 тисяч гривень

Держбюро розслідувань планує купити телесуфлер за 56 тис. гривень.\r\nПро це йдеться в оголошенні в системі публічних закупівель Prozorro, передають Українські Новини.\r\nОголошення розміщено 7 серпня.\r\nОрієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень.\r\nОчікувана сума обладнання - 56 тис. гривень.\r\nПричина закупівлі телесуфлера не вказується.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань планує купити трибуну для виступів за 34 тис. гривень.\r\nДержбюро розслідувань планує створити свый спецпідрозділ спецназу до кінця року.\r\nТим часом Національне антикорупційне бюро оголосило тендер на закупівлю 95 комплектів навушників для стрільби 228 тис. гривень.\r\nУ березні 2 компанії виграли тендер Міністерства оборони на постачання на 27,7 тис. тонн палива за 797,647 млн гривень.