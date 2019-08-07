Держбюро розслідувань хоче витратити на телесуфлер 56 тисяч гривень

Держбюро розслідувань планує купити телесуфлер за 56 тис. гривень.

Про це йдеться в оголошенні в системі публічних закупівель Prozorro, передають Українські Новини.

Оголошення розміщено 7 серпня.

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень.

Очікувана сума обладнання - 56 тис. гривень.

Причина закупівлі телесуфлера не вказується.

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