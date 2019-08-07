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07 серпня 2019, середа, 17:31 9
Судова влада 2019-08-07T18:30:01+03:00
Українські Новини
Держбюро розслідувань хоче витратити на телесуфлер 56 тисяч гривень

Держбюро розслідувань хоче витратити на телесуфлер 56 тисяч гривень

Держбюро розслідувань планує купити телесуфлер за 56 тис. гривень.

Про це йдеться в оголошенні в системі публічних закупівель Prozorro, передають Українські Новини.

Оголошення розміщено 7 серпня.

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: серпень.

Очікувана сума обладнання  - 56 тис. гривень.

Причина закупівлі телесуфлера не вказується.

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань планує купити трибуну для виступів за 34 тис. гривень.

Держбюро розслідувань планує створити свый спецпідрозділ спецназу до кінця року.

Тим часом Національне антикорупційне бюро оголосило тендер на закупівлю 95 комплектів навушників для стрільби 228 тис. гривень.

У березні 2 компанії виграли тендер Міністерства оборони на постачання на 27,7 тис. тонн палива за 797,647 млн гривень.

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