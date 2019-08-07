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07 серпня 2019, середа, 16:54 13
Події 2019-08-07T18:45:02+03:00
Українські Новини
На 17 об'єктах Харкова шукають вибухівку

На 17 об'єктах Харкова шукають вибухівку

Харківський аеропорт. Фото: прес-служба Ярославського
Харківський аеропорт. Фото: прес-служба Ярославського

Поліція перевіряє інформацію про замінування аеропорту, 3 залізничних і 2 автостанцій, залізничного вокзалу, 3 станцій метрополітену, 4 житлових будинків і 3 державних установ у Харкові в той час, як Аваков наказав поліції інакше реагувати на повідомлення про мінування.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції Харківської області, передають Українські Новини.

"Інформація про закладення вибухівки у приміщеннях аеропорту, 3 залізничних і 2 автостанцій, залізничного вокзалу, 3 станцій метрополітену, 4 житлових будинків і 3 державних установ надійшла на електронну пошту поліції 7 серпня близько 13:30", - йдеться в ньому.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління.

Триває огляд приміщень та прилеглої території.

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня невідомий повідомив про мінування 14 виборчих дільниць в Київському районі Харкова.

Також КПВВ "Майорське" дійсно замінували - вибухівку знайшли.

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