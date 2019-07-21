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21 июля 2019, воскресенье, 13:42 10
Происшествия 2019-07-21T13:43:01+03:00
Українські Новини
КПВВ "Майорское" действительно заминировали: взрывчатку нашли

КПВВ "Майорское" действительно заминировали: взрывчатку нашли

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям инициировала вопрос о временном закрытии контрольного пункта въезда-выезда Майорское в Донецкой области из-за обнаружения взрывчатки. Об этом сообщает глава ГСЧС Николай Чечеткин в Facebook.

По его словам, в ходе обследования территории пункта пропуска Майорское пиротехники обнаружили взрывоопасный предмет. ГСЧС инициировало вопрос о временном прекращении работы КПВВ для дополнительного обследования территории.

"С целью недопущения гибели и травмирования гражданского населения, которое пересекает КПВВ, территориальным подразделением ГСЧС инициирован вопрос о временном прекращении функционирования КПВВ Майорское для дополнительного и тщательного обследования его территории", - заявил глава ГСЧС.

Напомним, КПВВ "Майорское" на Донбассе не работает из-за "минирования"

Ранее полиция проводила эвакуацию 5 тыс. человек из-за сообщения о минировании 32 объектов в Кривом Роге.

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