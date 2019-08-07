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07 серпня 2019, середа, 15:48 13
Судова влада 2019-08-07T16:45:01+03:00
Українські Новини
"Кілера Бабченка" Цимбалюка, який побив журналіста, залишили на волі

"Кілера Бабченка" Цимбалюка, який побив журналіста, залишили на волі

Суд. Фото: dostup.pravda
Суд. Фото: dostup.pravda

Під час засідання Шевченківський райсуд Києва обрав т. н. "кілеру Бабченка" Олексію Цимбалюку, підозрюваному в нападі на журналіста "Страни" Владислава Бовтрука, найм'якший з можливих запобіжних заходів - особисте зобов'язання, повідомляє "Страна".

Так, на час розслідування він залишиться на волі, зможе виїжджати, але повинен буде з'являтися на виклики слідчого.

Прокуратура вимагала для Цимбалюка домашній арешт, але суд відмовив.

Раніше прокуратура Києва за підсумками розслідування оголосила про підозру Цимбалюку за погрозу насильством щодо працівника ЗМІ (ст. 345-1 КК України). 2 серпня "кілеру Бабченка" повинні були обирати запобіжний захід, але після тригодинного очікування слухання не тривало й десяти хвилин через відвод судді.

Як повідомляли Українські Новини, з'явилися подробиці і відео побиття журналіста "Страни" "кілером Бабченко".

Увечері 2 липня Владислав висвітлював акцію прихильників Петра Порошенка проти реєстрації на виборах Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. Під час акції на нього напали і сильно побили ногами. Поліція відкрила справу за фактом побиття журналіста.

Також 9 липня під час акції біля будівлі телеканалу NewsOne на журналіста "Страни" напали націоналісти.

Більше новин про: Страна.ua Напад на журналіста Шевченківський районний суд Києва Аркадій Бабченко

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