Журналиста "Страны" избил "киллер Бабченко": появились подробности и видео

Изданию "Страна" удалось идентифицировать участника "майдана Порошенко", который избил журналиста Влада Бовтрука.

Нападавшим оказался так называемый "киллер Аркадия Бабченко", известный своими неонацистскими взглядами бывший священник Киевского патриархата и "правосек" Алексей Цымбалюк, пишет издание.

Также утром появилось видео нападения на Бовтрука. На записи можно рассмотреть, как выглядел нападавший. Очевидец снял момент уже после избиения Владислава. Но в начале видео виден как раз Цымбалюк в черной футболке и серой кепке.

Сам Владислав опознал Цымбалюка как человека, избивавшего его.

Вечером 2 июля Владислав освещал акцию сторонников Петра Порошенко против регистрации на выборах Андрея Клюева и Анатолия Шария. Во время акции на него напали и сильно избили ногами. Полиция уже открыла дело по факту избиения журналиста.

Как сообщали Українські Новини, "Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому"немирными протестами" через 2 дня.

Глава НСЖУ осудил избиение журналиста на "антиклюевском митинге".