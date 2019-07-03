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03 июля 2019, среда, 14:24 1383
СМИ 2019-07-03T17:00:04+03:00
Українські Новини
Журналиста "Страны" избил "киллер Бабченко": появились подробности и видео

Журналиста "Страны" избил "киллер Бабченко": появились подробности и видео

Изданию "Страна" удалось идентифицировать участника "майдана Порошенко", который избил журналиста Влада Бовтрука.

Нападавшим оказался так называемый "киллер Аркадия Бабченко", известный своими неонацистскими взглядами бывший священник Киевского патриархата и "правосек" Алексей Цымбалюк, пишет издание. 

Также утром появилось видео нападения на Бовтрука. На записи можно рассмотреть, как выглядел нападавший. Очевидец снял момент уже после избиения Владислава. Но в начале видео виден как раз Цымбалюк в черной футболке и серой кепке.

Сам Владислав опознал Цымбалюка как человека, избивавшего его.

Вечером 2 июля Владислав освещал акцию сторонников Петра Порошенко против регистрации на выборах Андрея Клюева и Анатолия Шария. Во время акции на него напали и сильно избили ногами. Полиция уже открыла дело по факту избиения журналиста.

Как сообщали Українські Новини, "Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому"немирными протестами" через 2 дня.

Глава НСЖУ осудил избиение журналиста на "антиклюевском митинге".

 

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