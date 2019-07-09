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09 июля 2019, вторник, 14:22 326
СМИ 2019-07-09T14:42:09+03:00
Українські Новини
Во время акции у здания телеканала NewsOne на журналиста "Страны" напали националисты

Во время акции у здания телеканала NewsOne на журналиста "Страны" напали националисты

8 июля во время акции у здания телевизионного канала NewsOne националисты напали на журналиста интернет-издания "Страна.ua" Кирилла Малышева, находившегося там по редакционному заданию, а представители Национальной полиции попросили его покинуть митинг "во избежание провокаций". 

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

"Спустя несколько минут после начала митинга непосредственно от входа в бизнес-центр, где находится телеканал NewsOne, переместился на перпендикулярную улицу, куда якобы выходят окна офиса телеканала. Я двинулся следом. Около нас Стерненко дописывал на асфальте "н@ху& русских". В этот момент я увидел в 10 метрах от себя лидера ультраправой организации "С14" Евгения Карася и фотографа одного из киевских изданий. Фотограф показывал на меня рукой", - рассказал Кирилл Малышев. 

Далее, по его словам, Карась прокричал в толпе: "Вот сепаратист. Журналист "Страны".

"Сразу после этого меня пытались атаковать участники акции. Но на мою защиту стали другие активисты. Заступился и журналист "Фокуса". Это позволило выиграть время и подошедшая полиция диалога вывела меня из толпы", - говорит Малышев.

После этого полицейские попросили Малышева покинуть митинг "во избежание провокаций".

Отметим, что это уже второе нападение на журналиста "Страны" в Киеве за последнюю неделю. В минувший вторник, 2 июля, журналиста Влада Бовтрука на митинге против регистрации Шария и Клюева избил агент СБУ, известный также как "киллер Бабченко" Цымбалюк. Полиция уже возбудила по этому поводу уголовное дело, но подозрение Цымбалюку до сих пор не вручено. 

Напомним, вечером 8 июля, у здания телеканала NewsOne в Киеве собрались националисты, протестующие против проведения телемоста с российским федеральным каналом "Россия-24", который позже был отменен из-за поступивших в адрес журналистов угроз. Среди участников мероприятия были члены "Нацкорпуса", "С14", а также организации "Гонор". Националисты жгли файеры, забрасывали канал петардами и писали нецензурные лозунги на асфальте.

Что касается телемоста, о его отмене из-за угроз журналистам стало известно еще днем, задолго до начала акции.

Больше новостей о: NewsOne Страна.ua Нападение на журналиста Кирилл Малышев

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