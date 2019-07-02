На "майдане Порошенко" избили журналиста "Страны"

Журналиста Страны Владислава Бовтрука избили на митинге, организованном на Майдане сторонниками Петра Порошенко против регистрации ЦИКом кандидатами в депутаты Анатолия Шария и Андрея Клюева. Об этом сообщает "Страна".

Сейчас Влад пишет заявление в полицию.

Владислав Бовтрук пришел на митинг по редакционному заданию делать репортаж.

В один из моментов он заметил потасовку. Как оказалось, на митинг пришел один из сторонников Шария с красным шариком. На него тут же набросились и начали прогонять.

"Я подошел поближе, чтоб заснять этот инцидент и тут же получил удар в лицо от одного из участников митинга - мужчины около 50 лет. Удар был такой силы, что я упал. После чего меня, уже лежащего, продолжили бить ногами. Я поднялся и четко произнес, что я журналист после чего меня облили водой и начали кричать "тебе мало? Добавить?". В этот момент пришла полиция и вывела меня из толпы. Сейчас иду писать заявление в участок", - рассказал Влад.

Редакция "Страны" расценивает нападение как очевидное преступление против журналиста, который исполнял свои профессиональные обязанности. И требует от правоохранительных органов немедленно расследовать это преступление, найти и наказать виновных.

"Нашего журналиста Владислава Бовтрука избили на митинге Порошенко. Пишем заявление в полицию. Скоро будут подробности. Порошенко, даже перестав быть президентом, остается Порошенко", - написал главный редактор "Страны" Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

Ранее журналист Вадим Комаров ушел из жизни после жестокого избиения в центре Черкасс.

Как сообщали Українські Новини, международные журналистские организации осудили нападение на журналиста Комарова в Черкассах. Избиение журналиста в Черкассах расследуют как покушение на убийство.