Камбоджа поступилася лідерство за кількістю вихідних: де у світі відпочивають найбільше

Камбоджа, яка поки ще є лідером в світі за кількістю державних свят, які є вихідними, різко скоротить їх кількість. Працівники в цій азіатській країні досі відпочивали більше, ніж у будь-якій країні в світі, - 28 днів у році були вихідними через свята.

Тим часом, як українців очікують 10 вихідних днів у серпні, в Камбоджі згідно з указом прем'єр-міністра Хун Сена, з наступного року кількість святкових вихідних скоротять до 22 днів, повідомила в середу, 7 серпня, газета Phnom Penh Post, пише DW.

Серед інших, були скасовані два вихідні дні, коли у країні згадували жертв режиму "Червоних кхмерів", а також Міжнародний день прав людини, який відзначають 10 грудня. Причиною скорочення святкових днів у Камбоджі стали скарги іноземних інвесторів, повідомляє агенція новин dpa. Останнім часом зростання економіки країни становить в середньому сім відсотків на рік, зокрема й завдяки активному розміщенню іноземцями виробництва в текстильній галузі.

Тепер лідером за кількістю святкових днів має стати Шрі-Ланка, жителі якої мають 25 святкових вихідних днів на рік. В Україні у 2019 році буде 11 святкових вихідних, у Німеччині ця кількість залежить від федеральної землі та становить від 9 до 15 днів на рік.

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