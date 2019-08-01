Какой курорт выбрать для отдыха в августе. Самые популярные маршруты, которые способны огорчить

Сезон отпусков в самом разгаре, и каждому хочется провести это время незабываемо и выбрать для себя подходящий курорт. Во избежание неприятных конфузов после покупки путевки, Українські Новини собрали краткий перечень мест, куда лучше не ехать в конце летнего сезона.

Египет

Один из самых привычных для многих маршрут. В конце лета температура поднимается до невыносимых для некоторых людей 40 градусов по цельсию. Один из самых популярных маршрутов, Каир, становится душной клеткой, а про путешествие к таким местам как Белая пустыня лучше вообще забыть.

Летом в Египте не настолько жарко, только вдоль побережья, и на курортах близ Средиземного моря. Там на несколько градусов прохладней.

Таиланд

Наилучше в Таиланд ехать с начала зимы и вплоть до ранней весны. Ведь если в планы входит исключительно пляжный отдых, то с середины лета эта страна перестает радовать туристов исключительно солнечной погодой. На курортах, Пхукета и Чанга чаще всего идут сильные ливни. Однако летом эта страна способна порадовать не только дождями но и солнечной погодой. Так, например, на западных курортах сиамского залива, а именно Самуи, Пхангане и Хуахине, сезон дождей приходится на середину и конец осени, что делает их пригодными для комфортного летнего отпуска.

Индия

Для посещения и знакомства с ее культурой в летний период, эта страна благоприятней всего к туристам в той ее части, где она соприкасается с Гималаями. Ближе к середине июля там открываются перевалы в ее высокогорные участки, а именно Ладакх и Занскар.

Пляжный же отдых лучше отложить на более холодное для наших широт время. Начиная с июля и вплоть до самого октября, в прибрежной части страны, начинается сезон сильных дождей. Это способно не просто испортить приятное впечатление от отдыха, но и полностью сорвать его.

Испания

Начиная с начала июля и вплоть до середины августа, у испанцев начинается сезон отпусков. Это влечет за собой рост количества людей на пляжах основных туристических курортов, а также непомерно высокие цены на жилье и основные продукты питания в магазинах. В добавок ко всему, именно в этот период в стране начинается невыносимая жара, что вместе с забитыми пляжами и загруженными туристическими маршрутами, способно подпортить приятные впечатления от ее посещения.

Для отдыха эта страна лучше всего подходит либо в начале, либо в самом конце лета и в сентябре.

Сейшелы

Несмотря на то, что сами Сейшельские острова считаются круглогодичным курортом, но к сожалению именно летом их обдувают сильные юго-восточные ветра, из-за которых море становится неспокойным. Волны могут подниматься на опасную, для человека, величину, а море будет полным неприятных водорослей и всевозможной живности. Для более комфортного отдыха, лучше всего будут подходить места с подветренной стороны островов, где ветер и волны будут не такими сильными.

Напомним, что недавно Европу накрывала аномально высокая жара, во время ливней в Украине.

Коротко о насущных и долгожданных выходных, которые ждут украинцев в этом августе, и как правильно распланировать свой отдых.

И о том, что известно о ситуации с отпусками наших европейских соседей.