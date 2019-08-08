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08 серпня 2019, четвер, 06:15 31
Життя 2019-08-08T09:15:02+03:00
Українські Новини
Слива стала найдешевшим фруктом в Україні

Слива стала найдешевшим фруктом в Україні

Зливу. Фото: pixabay
Зливу. Фото: pixabay

За останні кілька днів липня вартість сливи впала до найнижчого за останні 3 роки рівня. Фактично це означає, що вона стала найдешевшим фруктом в Україні. Про це повідомляє "Інфо-Шувар".

Станом на 30 липня 2019 на найбільшому в Західній Україні оптовому ринку ОРСП "Шувар" слива пропонувалася по 5-8 грн/кг (0,17-0,27 EUR/кг). Тижнем раніше сливу коштувала 10-15 грн/кг (0,34-0,53 EUR/кг). За липень 2019 на майданчику ОРСП "Шувар" було продано 420 тонн слив, істотне збільшення пропозиції було зафіксовано в останні 2 тижні місяця.

"Зниження ціни на сливу пов'язано з різким зростанням її пропозиції від українських виробників та імпортерів. Сьогодні Україна активно збирає власний урожай, крім того імпортує багато сливи з Молдови, Сербії та Узбекистану. До того ж зростає конкуренція з боку інших фруктів, на торговому майданчику нашого ринку стає все більше українських та імпортних персиків, нектаринів, абрикосів. Також знижується ціна на лохину і збільшується пропозиція раннього яблука і груші", - розповідає Тетяна Гетьман, керівник департаменту "Аналітика" ОРСП "Шувар".

Відзначається, що ціни на сливу в цьому сезоні вже майже на 20% нижче від цін за попередні два сезони.

Раніше Українські Новини розповіли, які вітаміни містить персик і яка від нього користь.

Також українські підприємці готуються зібрати рекордний урожай лохини в цьому році.

Тим часом ціни на яблука стали найнижчими за останні три роки. Фермери сподіваються збільшити експорт до рекордного показника 62 тис. тонн.

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