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  • Батьки, яких у Росії хочуть позбавити батьківських прав, наполягають на своїй невинності
07 серпня 2019, середа, 12:55 50
Світ 2019-08-07T14:15:02+03:00
Українські Новини
Батьки, яких у Росії хочуть позбавити батьківських прав, наполягають на своїй невинності

Батьки, яких у Росії хочуть позбавити батьківських прав, наполягають на своїй невинності

Активіст, якого хочуть позбавити батьківських прав. Фото: Дмитро Проказов/facebook.com/Радіо Свобода
Активіст, якого хочуть позбавити батьківських прав. Фото: Дмитро Проказов/facebook.com/Радіо Свобода

Прокуратурою Москви організовані перевірки за фактами участі осіб з малолітніми дітьми в масових мітингах,які пройшли 27 липня і 3 серпня, в наслідок чого було встановлено, що подружня пара Дмитро і Ольга Проказови прийняли незаконну участь у мітингу з малолітным однорічним сином, передавши дитини громадському активісту Сергію Фоміну, тим самим піддавши дитину небезпеки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Прокуратури Росії.

Крім того, слідство встановило, що батько хлопчика не володіє правом голосу в запланованих на вересень 2019 року виборах у Москві, оскільки має лише тимчасову реєстрацію в столиці Росії.

Однак, Дмитро Проказов підтвердив наявність у нього московської прописки, тим самим виправдавши свої дії, - повідомляє "Радіо Свобода".

Батько хлопчика наполягає, що Слідчий комітет і прокуратура брешуть. "Фактично прокуратура, своїм прес релізом вкрала у мене право голосу", – заявив він.

Зараз батькам малюка загрожує позбавлення батьківських прав, у порядку ч. 1 ст. 45 ЦПК РФ.

Мати дитини Ольга Проказова напередодні повідомила, що ввечері у вівторок адвокат сім'ї Проказових, Максим Пашков заявив, що після допиту у слідства немає претензій до його підзахисних. "Встановлено, що Сергій Фомін є близьким родичем матері дитини, він хрещений батько дітей сім'ї Проказових", – цитує адвоката агентство ТАСС.

Стало відомо, що Сергій Фомін - двоюрідний брат дружини Проказова і хрещений батько дітей подружжя. Адвокат заявив, що Проказови і Фомін разом йшли, ніяке оточення не проривали,і в ніяких мітингах вони не брали участь.

Проте, сам Фомін, зробив публічну заяву у фейсбуці своєї матері Тетяни Фоміної, що його друзі наділи на нього "кенгурятник" з його однорічним племінником.

Нагадаємо, офіційний представник Євросоюзу Майа Косьянович засудила масові затримання людей на мітингах у Москві, закликавши від імені ЄС влади Росії до дотримання міжнародних зобов'язань при проведенні місцевих виборів, які відбудуться у вересні. У липні поточного року, Міністерство закордонних справ України (МЗС) засудила насильство проти учасників мирної акції протесту, на підтримку реєстрації незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу.

 

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