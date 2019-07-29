МИД Украины назвал Россию "государством-изгоем" и осудил репрессии к протестующим

Министерство иностранных дел (МИД) осуждает насилие против участников мирной акции протеста, которая состоялась 27 июля 2019 года в центре Москвы, в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українські Новини.

"В Министерстве иностранных дел Украины осуждают насилие против участников масштабной акции мирного протеста, которая состоялась 27 июля 2019 в центре Москвы, в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу", - говорится в нем.

МИД считает избиение правоохранительными органами России собственных граждан, многочисленные аресты и задержания несостоятельностью российской власти обеспечить демократическое волеизъявление и демонстрирует ее страх перед реальной политической конкуренцией.

"Для нас очевидно, что Россия не относится к демократическому сообществу, а является государством-изгоем. Именно поэтому решительно осуждаем массовые репрессии, к которым прибег Кремль в последние дни", - подчеркнула пресс-служба МИДа.

Кроме этого, МИД считает насилие против участников мирной акции протеста нарушениями фундаментальных свобод и прав человека, в частности, на свободу слова и мирный протест, а также издевательством над теми европейскими государствами и политиками, которые позволили российским представителям вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщали Українські Новини, 28 июля МИД выразил протест против несогласованного визита председателя правительства РФ Медведева в Крым 28 июля.

Послы стран Евросоюза 12 июня утвердили продление крымских санкций против России.