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07 серпня 2019, середа, 11:18 57
Президент 2019-08-07T12:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський зателефонував Путіну і попросив його вплинути на бойовиків

Зеленський зателефонував Путіну і попросив його вплинути на бойовиків

Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський у середу вранці зателефонував Президенту Росії Володимиру Путіну з проханням вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Я сказав, що нам необхідно негайно найближчим часом зустрітися "нормандською четвіркою", подивитися один одному в очі та припинити цю війну. Я сьогодні щойно розмовляв з Президентом Росії Володимиром Путіним. Терміново йому зателефонував і сказав, що це нас не наближає до миру, я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивства наших людей", - сказав він.

Зеленський також підняв тему розмінування для будівництва моста в Станиці Луганській і звільнення полонених.

Президент не став відповідати на питання, заявивши, що всі деталі розмови буде опубліковано в прес-релізі.

Як повідомляли Українські Новини, за добу 6 серпня бойовики вбили чотирьох військових ЗСУ, ще одного поранили.

Раніше, 26 липня, на Донбасі бойовики знову порушили перемир'я, поранивши бійця ЗСУ.

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