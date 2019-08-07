Мин'юст блокує перевірку посольствами довідок на отримання українцями іноземного громадянства

Державні архіви виявилися власниками монополії на довідки, необхідні українцям для отримання іноземного громадянства. Про це повідомляють "Наші гроші".

Відзначається, що видачу довідок в Україні встановили за російським зразком. У розслідуванні йдеться про видачу громадянам архівних довідок про їх народження на території певної області, або про національність предків. Ці довідки потрібні для отримання громадянств інших країн.



Наприклад, в Чернівецькій області беруть хабарі за довідки, необхідні для отримання громадянства Румунії. На Закарпатті беруть хабарі для угорського громадянства.



Відзначається, що можна де завгодно брати хабарі про те, що ваша прабабуся була єврейкою, щоб емігрувати до Ізраїлю.



При цьому хабара з клієнтів можуть тягнути як за те, щоб довідку видали взагалі. Так і за те, щоб її видали без достатніх на те підстав.



Було б легко перевірити правдивість даних, якби українські архіви були доступні широкому загалу в оцифрованному вигляді. Досить просто надати дослідникам доступ до документів, щоб їх оцифрувати і зберегти для наступних поколінь.



Іноземні посольства могли б перевірити інформацію, але в Мін'юсті не дозволяють оцифровувати документи, примудряючись перемальовувати заборони з російського законодавства. Одна з перешкод - це заборона надавати для копіювання документи форматом більше А4 і зшиті в комор книги товщиною більше 4 сантиметрів. А саме такі товсті гросбухи формату А3 і містять в собі найпотрібніші дослідникам дані.



"Архівний скандал" почався ще в 2016 році, коли архівні установи змушували громадян платити за послуги, які повинні бути безкоштовними. Зокрема, мова йшла про послугу по "надання документів для копіювання технічними засобами користувачів".



Потім була прийнята нова редакція Порядку. За нею право на безкоштовне отримання архівних документів для самостійного копіювання було збережено. Але умови для такого копіювання прописали так ємко, що скористатися ним - практично неможливо.





У квітні 2019 року дослідник-генеалог Краківський виграв суд проти Державного архіву Київської області про неправомірне обмеження його права в копіюванні власними технічними засобами документів, розмір яких був на кілька сантиметрів більше формату А4, а товщина корінця - трохи товща 4 см.

Крім того, Краківський оскаржує наказ Міністерства юстиції, яким в червні 2018 був затверджений спірний Порядок користування документами НАФ.

В останні роки він і десятки інших активістів завдяки можливості вільного копіювання матеріалів відсканували чимало важливої ​​інформації - вона викладена в загальний доступ і дистанційно нею користуються історики всього світу.

Для чого вставляють палиці в колеса тим, хто намагається структурувати онлайн-базу архівних матеріалів? Питання риторичне.

Як повідомляли Українські Новини, ВР спростила отримання громадянства України іноземцям , які брали участь в захисті територіальної цілісності і недоторканності України.



Раніше Путін спростив отримання російського громадянства для жителів окупованих територій Донбасу.



Тим часом суд на Закарпатті не покарав чоловіка за подвійне громадянство.











