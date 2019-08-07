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07 серпня 2019, середа, 09:44 12
Президент 2019-08-07T10:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський підписав закон про повернення "зеленого тарифу" для розташованих біля приватних будинків СЕС

Зеленський підписав закон про повернення "зеленого тарифу" для розташованих біля приватних будинків СЕС

Зеленський підписав закон. Фото: pixabay.com
Зеленський підписав закон. Фото: pixabay.com

Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення "зеленого" тарифу для розташованих на прибудинкових територіях побутових сонячних електростанцій (СЕС) потужністю до 30 кВт.

Про це йдеться на сторінці законопроекту №10357 на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією, 6 серпня закон було повернуто з підписом Президента.

Зазначається, що закон був розроблений з метою забезпечення прав і законних інтересів споживачів, які встановили або планували до кінця 2019 року встановити домашню СЕС потужністю до 30 кВт.

Наголошується, що метою закону є усунення неузгодженості у визначенні порядку встановлення рівня "зеленого тарифу" для приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання.

Як повідомляли Українські Новини, "зелений" тариф обійдеться українцям 1,3 млрд євро в рік.

Раніше "Зелений тариф" для СЕС, які розташовані біля приватних будинків, скасувала НКРЕКП після того, як в 2016 Рада майже в два рази знизила коефіцієнт "зеленого тарифу" для сонячних електростанцій.

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