"Зеленый тариф" для СЭС, которые расположены возле частных домов, отменила НКРЭКУ

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила "зеленый тариф" для бытовых солнечных электростанций (СЭС) мощностью до 30 кВт расположенных на придомовых территориях с 1 января 2020 года.

Данное решение было принято на заседании НКРЭКУ в четверг 27 июня, передают Українські Новини.

Согласно материалам к заседанию, НКРЭКУ внесла изменения в постановление от 29 марта 2019 года "Об установлении "зеленых" тарифов на электрическую энергию для частных домохозяйств" которым был установлен "зеленый тариф" для бытовых СЭС до 31 декабря 2029 года мощностью до 30 кВт.

Данное решение вступает в силу с 1 июля 2019 года, но не ранее дня, следующего за днем ​​его опубликования в официальном печатном издании газете "Урядовый кур'єр" и действует до 1 января 2030 года.

В апреле Верховная Рада отменила "зеленый тариф" для бытовых солнечных электростанций, расположенных на придомовых территориях.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 Рада почти в два раза снизила коэффициент "зеленого тарифа" для солнечных электростанций. Также компании из Японии хотят построить солнечные электростанции в Чернобыле.

Тем временем соратник Зеленского обещает месяц подметать Крещатик, если не добьется снижения в 2 раза тарифа на "зеленое электричество".