підписатися на розсилку
25.45 25.85
28.2 28.95
˟
07 серпня 2019, середа, 08:00 25
Президент 2019-08-07T10:15:01+03:00
Українські Новини
Разумков не знає, коли Зеленський буде міняти спірний мовний закон

Разумков не знає, коли Зеленський буде міняти спірний мовний закон

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не знає, коли Президент Володимир Зеленський займеться зміною Закону про забезпечення функціонування української мови як державної, який набрав чинності 16 липня і знаходиться в компетенції глави держави. Про це Разумков повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Це зараз питання, яке буде знаходитися на розгляді президента держави. Він про це говорив ще під час виборчої кампанії... У разі необхідності президент буде реагувати", - сказав Разумков.

Також Разумков зазначив, що при прийнятті законів треба виходити з критерію, наскільки він відповідає інтересам громадян та Конституції України.

"Критерії були також озвучені, президент сказав – "Треба, щоб закони відповідали інтересам усіх громадян держави і Конституції держави" ... Саме тому я зараз кажу, що президент на це буде реагувати", - підкреслив Разумков.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський проаналізував спірний мовний закон, але результати поки тримають в секреті.

Також Росія знову вирішила скликати раду Безпеки ООН через українську мову в Україні.

Раніше був опублікований повний текст закону про українську мову.

Більше новин про: Володимир Зеленський Закон про українську мову Закон про мову Дмитро Разумков

Архів
Новини
Кримінальна справа проти Труби: Призначена експертиза підписів директора ДБР 10:10
Населення в липні масово скуповувало дешеву валюту 10:08
ТОП-5 фруктових уподобань українців на початку серпня 09:47
Зеленський підписав закон про повернення "зеленого тарифу" для розташованих біля приватних будинків СЕС 09:44
Експерти розповіли, як спецслужби Зеленського "закручують гайки" бізнесу, - ЗМІ 09:22
більше новин
Мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу, – Коровченко 18:26
ЗМІ з'ясували, хто і чим заправляє українських автомобілістів 12:33
Богдан і Вавриш вирішили "рейдернути" Київ у киян, - Макарівський 14:08
Для стабільного енергопостачання Луганської області Кабмін повинен знизити ціну на газ для ТЕС, - Гримчак 15:24
Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води 19:50
більше новин
Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води 19:50
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Стрибки десантників з парашута. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники ефектно стрибнули з величезними білими парашутами під Житомиром 20:42
Кличко з відпустки передав привіт Андрію і Богдану 09:56
Студенти забувають іноземну мову під час навчання, - Гриневич 19:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok