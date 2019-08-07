Разумков не знає, коли Зеленський буде міняти спірний мовний закон

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не знає, коли Президент Володимир Зеленський займеться зміною Закону про забезпечення функціонування української мови як державної, який набрав чинності 16 липня і знаходиться в компетенції глави держави. Про це Разумков повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".\r\n"Це зараз питання, яке буде знаходитися на розгляді президента держави. Він про це говорив ще під час виборчої кампанії... У разі необхідності президент буде реагувати", - сказав Разумков.\r\nТакож Разумков зазначив, що при прийнятті законів треба виходити з критерію, наскільки він відповідає інтересам громадян та Конституції України.\r\n"Критерії були також озвучені, президент сказав – "Треба, щоб закони відповідали інтересам усіх громадян держави і Конституції держави" ... Саме тому я зараз кажу, що президент на це буде реагувати", - підкреслив Разумков.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський проаналізував спірний мовний закон, але результати поки тримають в секреті.\r\nТакож Росія знову вирішила скликати раду Безпеки ООН через українську мову в Україні.\r\nРаніше був опублікований повний текст закону про українську мову.