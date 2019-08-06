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06 серпня 2019, вівторок, 22:31 7
Судова влада 2019-08-07T00:15:01+03:00
Українські Новини
Луценко заявив, що піде у відставку, як тільки нова Рада розпочне роботу

Луценко заявив, що піде у відставку, як тільки нова Рада розпочне роботу

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть у відставку, коли нова Верховна Рада приступить до роботи, повідомляє "НВ".

"Як тільки новий парламент збереться, я подам заяву про відставку", - сказав Луценко.

За словами Луценка, він говорив президенту Володимиру Зеленському, що як тільки буде обраний новий парламент, він напише заяву про відставку на ім'я спікера Верховної Ради.

"Я готовий до цього. Чекаю ім'я (оголошення, - ред.) спікера. Як тільки парламент збереться, сформує керівні органи парламенту, я внесу заяву про відставку за власним бажанням", - зазначив Луценко.

Він висловив упевненість, що президент і парламент приймуть рішення щодо нового генпрокурора, "яким я спокійно передам всі справи і певні рекомендації на майбутнє".

Луценко заявив, що не збирається залишати країну після того, як перестане бути генпрокурором.

На питання про те, чи допускає він кримінальні справи стосовно нього, Луценко сказав, що в НАБУ "до 15 справ", в яких він фігурує. При цьому генпрокурор висловив упевненість в тому, що в цих справах немає складу злочину.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко похвалився фото з Провансу, де відпочивав під час звіту у справі Шеремета.

Луценко заявив, що у справі про вбивство Шеремета є "гарячі сліди" а через пару днів пішов у відпустку до 5 серпня.

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