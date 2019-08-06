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06 серпня 2019, вівторок, 21:45 22
Події 2019-08-07T00:15:01+03:00
Українські Новини
У центральній лікарні Одеси пролунав вибух: чоловік і жінка загинули на місці

У центральній лікарні Одеси пролунав вибух: чоловік і жінка загинули на місці

Поліція з'ясовує обставини вибуху у Роздільнянській центральній районної лікарні Одеської області, в результаті якої загинули двоє людей - чоловік і жінка, повідомляє "Думська".

Трагедія сталася близько 18:00 в харчоблоці медустанови. Там вибухнула граната Ф-1. Загинули дві людини - чоловік, який підірвав боєприпас, і жінка.

Було дві гранати. Друга - РГД-5 - не спрацювала. Її знешкодили сапери.

Як повідомили в поліції, гранати в установу, найімовірніше, приніс 54-річний співмешканець співробітниці харчоблоку лікарні.

Так, жінка перебувала в окремо розташованій будівлі. Після того, як чоловік зачинив двері, пролунав вибух. Оскільки через вікно було видно чеки від двох гранат, а вибух був один, заходити в приміщення було вкрай небезпечно. Тому поліцейські оточили будівлю, відвели людей на безпечну відстань, і чекали приїзду вибухотехніків.

Осколки від гранати.Осколки від гранати.

Фахівці вибухотехнічної служби знешкодили гранату РГД-5, яка була приведена в дію, але не вибухнула. Огляд показав, що вибухнула граната Ф-1, в результаті чого і чоловік, і 44-річна жінка загинули. Інших постраждалих немає.

На місці події продовжує працювати поліція. Подію кваліфікували за ст 115 КК (умисне вбивство).

Як повідомляли Українські Новини, на вихідних в Одесі п'яний чоловік кинув гранату з вікна дев'ятого поверху.

Раніше у Миколаєві чоловік сховав гранату на дитячому майданчику, також на пішохідному переході в Дніпрі знайшли бойову гранату.

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