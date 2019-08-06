Скандальний "Укроборонпром" збільшив дохід більше ніж на третину в 2018

Державний концерн "Укроборонпром" збільшив чистий дохід від реалізації продукції на 32%, або на 9,2 млрд гривень, до 37,6 млрд гривень в 2018 році в порівнянні з 2017 роком у той час, як ДБР почало розслідувати корупцію в "Укроборонпромі".

Про це йдеться в повідомленні концерну, передають Українські Новини.

"Державний концерн "Укроборонпром" у минулому році отримав 37,6 млрд гривень чистого доходу від реалізації продукції, виробленої на своїх підприємствах. Цей показник у середньому на 32% (9,2 млрд гривень) перевищує досягнення 2017 року", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, в окремих дивізіонах концерну зростання було більшим, ніж на 100%.

Зокрема, чистий виторг від виробництва високоточної зброї та боєприпасів зросла в 2 рази до 5,8 млрд гривень, чистий дохід підприємств радіозв'язку та спеціального приладобудування - на 48% до 3,4 млрд гривень, а бронетанкової галузі - на 29% до 6, 44 млрд гривень.

Водночас у 2018 році видатки на собівартість продукції зросли в середньому за рік на 44% порівняно з попереднім роком.

Це зростання пов'язане з витратами на сировину, основні матеріали, комплектуючі та напівфабрикати, які своєю чергою зросли на 31,5% в 2018 році.

Також збільшилися витрати на поточний ремонт, утримання обладнання та загальновиробничі витрати на 49% порівняно з попереднім роком.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив свого позаштатного радника членом наглядової ради "Укроборонпрому".

Тим часом "Укроборонпром" і Skyrizon Aircraft можуть отримати спільний контроль над "Мотор Січ".

Раніше розслідування журналіста Дениса Бігуса встановило, що "Укроборонпром" у 7 разів переплатив за висотоміри з РФ. Також Луценко заявив, що контрабандні запчастини з РФ поставлялися на "Кузню" і були успішно встановлені на БТРи.