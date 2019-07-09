"Укроборонпром" и Skyrizon Aircraft могут получить совместный контроль над "Мотор Сич"

Антимонопольный комитет (АМКУ) рассматривает дело по получению совместного контроля компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские Острова) и государственным концерном "Укроборонпром" над крупнейшим производителем авиационных двигателей и газотурбинных установок компанией "Мотор Сич" (Запорожье).

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українськi Новини.

"В Комитете начато рассмотрение дел о концентрации в виде приобретения компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited (г. Род-Таун, Британские Виргинские Острова) и государством Украина в лице ГК "Укроборонпром" совместного контроля над ПАО "Мотор Сич" (г. Киев, Украина)", - сказано в нем.

Также АМКУ рассматривает приобретение компанией Skyrizon Aircraft акций компаний Granum Corporation (Панама), Likatron Enterprises Limited (Кипр) и Reckoner Investment Holdings Limited (Кипр), что обеспечивает превышение по 50% голосов в высших органах управления этих компании.

Отмечается, что эти концентрации являются этапами многоступенчатой сделки, направленной на приобретение компанией Skyrizon Aircraft и государством Украина в лице ГК "Укроборонпром" совместного контроля над ПАО "Мотор Сич".

АМКУ проводит углубленное исследование влияния концентрации на рынки авиационных двигателей для самолетов и вертолетов и комплектующих к ним, технического обслуживания и ремонта авиационных двигателей, промышленных газотурбинных приводов.

Ранее заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко заявил в интервью изданию delo.ua, что государство совместно с инвесторами из Китая намерено развивать "Мотор Сич" и ГП "Ивченко Прогресс", входящего в состав "Укроборонпрома".

"Не все акции этого предприятия реализованы. И я думаю, что сейчас проводится работа в направлении возможного участия государства в акционировании "Мотор Сичи", - сказал тогда он.

В то же время 23 января 2019 года Шевченковский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство ЧАО "Кинто" об отмене ареста акций "Мотор Сич", который был наложен постановлением этого суда от 20 апреля 2018 года по ходатайству СБУ в рамках уголовного производства.

В апреле 2018 года СБУ проводила следственные действия в компании "Мотор Сич" в Запорожье и суд повторно наложил арест на 56% акций "Мотор Сич", принадлежащих китайским инвесторами.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2018 года Донецкий апелляционный хозяйственный суд подтвердил, что компании, входящие в состав "Мотор Сич", переоформляют с нарушениями.

В мае 2018 года с главы "Мотор Сичи", депутата Вячеслаава Богуслаева хотели снять неприкосновенность.

В сентябре 2017 года Шевченковский районный суд в целях обеспечения государственных интересов удовлетворил ходатайство СБУ о наложении ареста на 56% акций компании "Мотор Сич", а именно на простые именные акции, которые учитываются на счетах в ценных бумагах, открытых в депозитарном учреждении "Драгон Капитал", в частности на счете Skyrizon Aircraft Holdings Limited (10%) и на счете Granum Corporation (9,27%) с остановкой расходных операций, в том числе перевода, списания ценных бумаг.

Также суд наложил арест на 207 592 акций (9,99%) "Мотор Сич", принадлежащих Likatron Enterprises Limited.

Досудебным расследованием было установлено, что с 2016 года неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев "Мотор Сич", действуя по предварительному сговору между собой, осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний.

Продавцом ценных бумаг выступил гражданин Украины, который владел напрямую 15,83% акций ПАО, а также 17,3113% его акций через Business House Helena и 15,7% через ООО "Гарант Инвест", ООО "Гарант Альфа", ЗАО "Торговый дом "Елена", СК "Мотор Гарант".

При этом покупателем выступила китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, а продажа осуществлена в рамках меморандума о сотрудничестве между ней и компанией "Мотор Сич".