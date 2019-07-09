Зеленский назначил своего внештатного советника членом набсовета "Укроборонпрома"

Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый 17:00

Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах 22:25

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