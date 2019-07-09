Зеленский назначил своего внештатного советника членом набсовета "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский назначил Давида Арахамию и Андрея Загороднюка членами наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".\r\nОб этом говорится в указе №499 от 9 июля, передают Українськi Новини.\r\nТакже данным указом прекращены полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" Михаила Згуровского.\r\nКак сообщали Українськi Новини, внештатным советником Зеленского назначен экс-глава офиса реформ при Минобороны Андрея Загороднюка.\r\nРанее Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома".