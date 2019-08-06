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06 серпня 2019, вівторок, 20:12 11
Суспільство 2019-08-07T00:15:02+03:00
Українські Новини
На Закарпатті оголосили вночі штормове попередження

На Закарпатті оголосили вночі штормове попередження

В Україні, вночі, 7 серпня, на Закарпатті та вдень у західних областях грозові дощі, шквали 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Також, 6-7 серпня метеорологи попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у північних (окрім Житомирської), Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Харківській областях.

Як повідомляли Українські Новини, спека перевалить за +30 і принесе посуху: синоптик дала попередній прогноз на тиждень.

Синоптики спрогнозували погоду на три місяці.

Тим часом робочий тиждень почалася дощами з поривами вітру, місцями похолодало до +4.

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