Студенти забувають іноземну мову під час навчання, - Гриневич

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє, що низка студентів до вступу до ВНЗ мали кращі результати зовнішнього оцінювання з англійської мови, ніж під час вступу до магістратури.

Про це вона сказала на прес-конференції за підсумками вступної кампанії, передають Українські Новини.

"Що стосується іноземної мови, то ми побачили тривожну тенденцію. Якщо порівняти результати ЗНО під час вступу (на бакалаврат) частини абітурієнтів, то вони погіршилися під час вступу на магістратуру", - сказала вона.

Зі слів міністра, це свідчить про те, що в багатьох внз вивченню іноземних мов приділяється мало уваги.

Як повідомляли Українські Новини, Київ випередив тільки Лестер і Мінськ у рейтингу найкращих міст для студентів. Також Міносвіти хоче змінити умови прийому заяв абітурієнтів на бюджет.

Тим часом іноземцям стане складніше вступити в українські ВНЗ через нові вимоги до фірм-посередників, а у Міносвіти пояснили, чи законна затримка видачі дипломів випускникам вишів.