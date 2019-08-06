Минобразования хочет изменить условия приема заявлений абитуриентов на бюджет

Министерство образования и науки намерено сократить количество заявлений на бюджет, которые абитуриенты могут подавать в вузы, с 7 до 5 с 2020 года.

Об этом на пресс-конференции по итогам вступительной кампании сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передают Українські Новини.

"Могу анонсировать, что как вывод этой кампании мы считаем, что в следующем году мы внесем изменения в условия приема, и будет целесообразным оставить только 5 возможных заявлений на бюджет. Вы знаете, что абитуриент мог подать 7 заявлений на 4 специальности. Теперь мы специальности вообще не будем ограничивать. Вот есть 5 заявлений - вы можете подать их на 5 специальностей", - сказала она.

По словам министра, в этом году было больше абитуриентов, но меньшее количество заявлений, что говорит о том, что они были более сфокусированы на желаемых вузах и специальностях.

Гриневич отметила, что более 75% абитуриентов в этом году получили рекомендации на бюджет по первому и второму приоритету.

В этом году абитуриенты могли подать до 7 заявлений на бюджет, но не более, чем на 4 специальности.

Как сообщали Українські Новини, 22 июля был последний день, когда абитуриенты могли подать электронные заявления в вузы.

Ранее в Минобразования объяснили, законна ли задержка выдачи дипломов выпускникам ВУЗов.