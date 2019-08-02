Киев опередил только Лестер и Минск в рейтинге лучших городов для студентов

Компания QS Quacquarelli Symonds выпустила свежую версию своего ежегодного рейтинга лучших городов для студентов. На это обратило внимание Quartz, пишет AIN.\r\nРейтинг составляется по нескольким критериям: рейтинг университетов, интернациональное разнообразие студентов, рейтинг города, активность работодателей, доступность и мнение выпускников.\r\nВ этом году Киев занял 118 из 120 — ниже только Лестер и Минск. Лучший показатель Киева — доступность, худший — рейтинг университетов. Лучшими городами для студентов были признаны Лондон, Токио, Мельбурн, Мюнхен, Берлин.\r\nВ прошлом году Киев не вошел в рейтинг, но тогда в списке было представлено всего 100 городов.\r\nКак сообщали Українські Новини, Киев вошел в ТОП-20 самых загруженных автомобилями городов мира.\r\nРанее три украинских "города-миллионника" попали в рейтинг самых опасных городов мира.\r\nТем временем Украина уступила России и Беларуси в рейтинге по качеству жизни и заняла 88 место.\r\nРанее Нью-Йорк и Лондон возглавили рейтинг лучших городов мира для молодежи. В топ-10 также вошли Париж (5 место) и Амстердам (10), на 22-м месте расположился Мадрид, а на 24-м – Рим.