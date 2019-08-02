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02 августа 2019, пятница, 11:23 250
Общество 2019-08-02T11:38:36+03:00
Українські Новини
Киев опередил только Лестер и Минск в рейтинге лучших городов для студентов

Киев опередил только Лестер и Минск в рейтинге лучших городов для студентов

Киев. Фото: ti-ukraine.org
Киев. Фото: ti-ukraine.org

Компания QS Quacquarelli Symonds выпустила свежую версию своего ежегодного рейтинга лучших городов для студентов. На это обратило внимание Quartz, пишет AIN.

Рейтинг составляется по нескольким критериям: рейтинг университетов, интернациональное разнообразие студентов, рейтинг города, активность работодателей, доступность и мнение выпускников.

В этом году Киев занял 118 из 120 — ниже только Лестер и Минск. Лучший показатель Киева — доступность, худший — рейтинг университетов. Лучшими городами для студентов были признаны Лондон, Токио, Мельбурн, Мюнхен, Берлин.

В прошлом году Киев не вошел в рейтинг, но тогда в списке было представлено всего 100 городов.

Как сообщали Українські Новини, Киев вошел в ТОП-20 самых загруженных автомобилями городов мира.

Ранее три украинских "города-миллионника" попали в рейтинг самых опасных городов мира.

Тем временем Украина уступила России и Беларуси в рейтинге по качеству жизни и заняла 88 место.

Ранее Нью-Йорк и Лондон возглавили рейтинг лучших городов мира для молодежи. В топ-10 также вошли Париж (5 место) и Амстердам (10), на 22-м месте расположился Мадрид, а на 24-м – Рим.

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