Киев опередил только Лестер и Минск в рейтинге лучших городов для студентов

Компания QS Quacquarelli Symonds выпустила свежую версию своего ежегодного рейтинга лучших городов для студентов. На это обратило внимание Quartz, пишет AIN.

Рейтинг составляется по нескольким критериям: рейтинг университетов, интернациональное разнообразие студентов, рейтинг города, активность работодателей, доступность и мнение выпускников.

В этом году Киев занял 118 из 120 — ниже только Лестер и Минск. Лучший показатель Киева — доступность, худший — рейтинг университетов. Лучшими городами для студентов были признаны Лондон, Токио, Мельбурн, Мюнхен, Берлин.

В прошлом году Киев не вошел в рейтинг, но тогда в списке было представлено всего 100 городов.

Как сообщали Українські Новини, Киев вошел в ТОП-20 самых загруженных автомобилями городов мира.

Ранее три украинских "города-миллионника" попали в рейтинг самых опасных городов мира.

Тем временем Украина уступила России и Беларуси в рейтинге по качеству жизни и заняла 88 место.

Ранее Нью-Йорк и Лондон возглавили рейтинг лучших городов мира для молодежи. В топ-10 также вошли Париж (5 место) и Амстердам (10), на 22-м месте расположился Мадрид, а на 24-м – Рим.