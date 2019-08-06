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06 серпня 2019, вівторок, 15:43 12
Судова влада 2019-08-06T16:00:02+03:00
Українські Новини
Реформа харчування в ЗСУ: Окружний адмінсуд пояснив своє рішення

Реформа харчування в ЗСУ: Окружний адмінсуд пояснив своє рішення

Окружний адміністративний суд міста Києва. Фото: оask.gov.ua
Окружний адміністративний суд міста Києва. Фото: оask.gov.ua

Окружний адміністративний суд м. Києва своїм рішенням не зупиняв реформу харчування у Збройних Силах України, а розглядав виключно правомірність прийняття відповідного наказу Міністерством оборони України.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ОАСК, опублікованому на офіційному сайті установи.

"Акцентуємо увагу на тому, що предметом позову є сама процедура прийняття наказу, а не його зміст. В даній справі, суд не розглядає та не надає оцінки безпосередньо проведеній реформі системи харчування в Збройних Силах України, а лише аналізує дотримання Міністерством оборони України законодавчо встановленого порядку прийняття оскаржуваного наказу", - сказано у заяві.

У прес-службі Окружного адмінсуду наголосили, що в суді розглядається правомірність процедури прийняття наказу Міноборони про перехід на нову систему харчування.

Зокрема, у суді нагадали, що на думку позивача, відповідачем (Міністерством оборони України – Ред.) були допущені наступні порушення профільного закону:

- проект наказу не був оприлюднений для обговорення фізичними та юридичними особами;

- наказ не був погоджений із Державною регуляторною службою;

- наказ не був включений до плану підготовки проектів регуляторних актів.

З огляду на вказане, суд прийняв доводи Позивача до уваги, та виніс ухвалу про забезпечення позову.

Нагадаємо, мова йде про оскарження наказу Міністерства оборони України "Про перехід військових частин Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування у 2019 році", справу розглядав Окружний адміністративний суд м.Києва.

Станом на 6 серпня 2019 р. відсутня інформація про оскарження Міністерством оборони України до апеляційної інстанції ухвали про забезпечення позову.

В суді повідомили, що Міноборони не оскаржувало ухвалу про забезпечення позову.

Суд визначить правомірність прийняття цього наказу вже за тиждень, 13 серпня о 14:00. Засідання може відвідати кожний охочий, повідомили в прес-службі.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ повідомила про підозру трьом суддям Окружного адмінсуду Києва.

Тим часом запобіжний захід голові Окружного адмінсуду Києва Вовку не розглядається.

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