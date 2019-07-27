Решение суда о приостановке приказа о питании в армии угрожает военным, - Минобороны

Министерство обороны возмущено постановлением Окружного административного суда города Киева о приостановлении действия приказа о питании вооруженных сил Украины после того, как ч иновники Минобороны организовали поставку некачественных продуктов в армию.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"Реализация указанного постановления ставит под угрозу развитие системы питания военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которая была разработана в соответствии со стандартами НАТО и передовых стран мира, а также направлена ​​на качественное продовольственное обеспечение украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приостановление действия приказа влечет за собой ряд последствий, в частности, стагнацию развития качества и уровня питания личного состава, дальнейшие возможности коррупционных проявлений в системе питания ВСУ Украины, возвращение к устаревшим и неэффективным подходам продовольственного обеспечения и ряда других негативных факторов, которые будут иметь серьезное влияние на систему обеспечения ВСУ в целом, а также мотивацию украинских военных, в том числе, которые выполняют боевые задачи в районе проведения ООС.

Как сообщали Українські Новини, прокуратура установила причину массового отравления военных в Львове, а за нарушения по закупкам питания военных АМКУ оштрафовала 22 компании.