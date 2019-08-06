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06 серпня 2019, вівторок, 12:49 8
Силові структури 2019-08-06T12:55:39+03:00
Українські Новини
Четверо військових загинули внаслідок обстрілу в зоні ООС

Четверо військових загинули внаслідок обстрілу в зоні ООС

Свічка. Фото: factroom.ru
Свічка. Фото: factroom.ru

4 українських військовослужбовців загинули в результаті обстрілу в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 6 серпня.

Про це на брифінгу сказав речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передають Українські Новини.

"З сумом повідомляємо, що в результаті ворожих обстрілів, за наявною інформацією, сьогодні 4 наших героїв отримали поранення несумісні з життям", - повідомив він.

Повідомляється, що бойовики у вівторок здійснили 2 обстріли: біля Богданівки (Донецька область) в 00:45 противник порушив перемир'я і близько години обстрілював українські позиції з БМП, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї; о 10:20 бойовики здійснили обстріл з гранатометів позицій біля Павлопілля (Донецька область).

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 2 рази обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил 5 серпня, один український військовослужбовець був поранений в результаті підриву на невідомому пристрої.

Протягом доби 4 серпня бойовики 6 разів порушили режим тиші, втрат з української сторони не зафіксовано.

Тим часом в Станиці Луганській не можуть розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків.

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