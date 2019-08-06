В зоне ООС подорвался украинский военный, боевики продолжают нарушать перемирие

В зоне проведения операции объединенных силы 5 августа боевики дважды нарушили запрет на использование любого оружия, подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.\r\nЗа минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранение.\r\nБоевики открывал огонь по украинским защитникам из стрелкового оружия.\r\nТак, один раз боевики отрывали огонь вблизи Водяного - из стрелкового оружия.\r\nА также один раз обстреляли позиции сил ООС неподалеку от Пивденного - из стрелкового оружия.\r\nС начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил у Богдановка - из вооружения БМП, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.\r\nКак сообщали Українські Новини, в течение суток 4 августа боевики 6 раз нарушили режим тишины, потерь с украинской стороны не зафиксировано.\r\nТем временем в Станице Луганской не могут разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.