В зоне ООС подорвался украинский военный, боевики продолжают нарушать перемирие

В зоне проведения операции объединенных силы 5 августа боевики дважды нарушили запрет на использование любого оружия, подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

За минувшие сутки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил ранение.

Боевики открывал огонь по украинским защитникам из стрелкового оружия.

Так, один раз боевики отрывали огонь вблизи Водяного - из стрелкового оружия.

А также один раз обстреляли позиции сил ООС неподалеку от Пивденного - из стрелкового оружия.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил у Богдановка - из вооружения БМП, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Как сообщали Українські Новини, в течение суток 4 августа боевики 6 раз нарушили режим тишины, потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Тем временем в Станице Луганской не могут разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.