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05 августа 2019, понедельник, 08:11 34
Силовые структуры 2019-08-05T08:11:32+03:00
Українські Новини
В ООС боевики 6 раз нарушили режим тишины, потерь среди украинских военных нет

В ООС боевики 6 раз нарушили режим тишины, потерь среди украинских военных нет

В течение суток 4 августа боевики 6 раз нарушили режим тишины, потерь с украинской стороны не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что за прошедшие сутки противник 6 раз нарушил режим прекращения огня, из них 1 раз - с применением запрещенного минскими соглашениями миномета калибра 82 мм.

Также боевики открывали огонь по позициям Объединенных сил из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник 6 раз обстрелял позиции ОС, в районе "Север" обстрелов не было зафиксировано.

О потерях с украинской стороны не сообщалось.

С начала текущих суток противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил. Один раз в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" и один раз в районе "Севера".

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - отмечает пресс-служба. 

Как сообщали Українськi Новини, в Станице Луганской не могут разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.

Ранее трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) договорилась о начале разминирования прилегающей к мосту территории в Станице Луганской с 1 августа.

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