Кабмін хоче збільшити відсоток використання української мови у побуті з 47% до 75%

Кабінет Міністрів затвердив Стратегію популяризації української мови "Сильний мову - успішна держава", розраховану до 2030 року.

Про це йдеться в розпорядженні №596-р від 17 липня, передають Українські Новини.

"Розробка Стратегії зумовлена необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення популярності і конкурентоспроможності української мови в Україні та світі", - йдеться в ньому.

Внаслідок реалізації Стратегії очікується, що українська мова буде домінувати у всіх сферах суспільного життя на всій території України, зокрема, в засобах масової інформації; частка українців, які виключно або переважно використовують українську мову в побуті, становитиме не менше 75%; не менше 80% українців будуть називати рідною мовою українську; у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів і армії буде забезпечено обов'язкове використання державної мови.

Також передбачається створити умови для задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами України, зокрема, прав на навчання українською мовою.

Зазначається, що за даними соціологічних досліджень на кінець 2017 року, виключно українською мовою вдома спілкувалися лише 47% опитаних, тільки російською - 24%, на двома мовами - 29%.

Реалізація Стратегії здійснюватиметься у 3 етапи.

На 1 етапі (2019-2020 роки) передбачено вивчення поточного стану сфери застосування державної мови (соцдослідження).

Крім того, очікується, що за результатами Всеукраїнського перепису населення, запланованого на 2020 рік, отримати найбільш повні дані за мовними характеристиками населення.

На 2 етапі (2021-2025 роки) планується збільшення комунікативного та демографічного потенціалу української мови, зокрема: впровадження стандартів української мови та вимог до рівнів володіння ним; вільне володіння українською мовою випускниками загальноосвітніх навчальних закладів; домінування української мови в інформаційному середовищі, надання всіх послуг та інформації про товари українською мовою.

На 3 етапі (2026-2030 роки) передбачається підвищення загальної мовної культури населення, а також розвиток і поглиблення процесів, реалізація яких почалася на попередніх етапах.

Протягом всіх етапів будуть проводитись інформаційно-роз'яснювальні кампанії серед населення про важливість використання української мови в повсякденному житті, публічній та приватній сферах, актуальність його вивчення і використання, також будуть виконуватися завдання, спрямовані на зміцнення української ідентичності серед українців, які проживають за межами держави.

Як повідомляли Українські Новини, Закон про забезпечення функціонування української мови як державної, який був опублікований в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 16 травня, набув чинності.