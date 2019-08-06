Суд пішов у дорадчу кімнату для винесення рішення стосовно Ситника

Сарницкий районний суд Рівненської області пішов у дорадчу кімнату для винесення рішення по адмінпротоколу стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, якого підозрюють у корупції.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Суд заслухав пояснення сторін і пішов для прийняття рішення.

Ситник в коментарі Українським Новинам пояснив, що Сарницкий суд розглядає адмінпротокол у відкритому режимі, але процедура відеоконференцзв'язку передбачає участь тільки сторін процесу.

Як повідомляли Українські Новини, Ситник давав пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.

Окружний адміністративний суд Києва вважає обшуки Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури в п'ятницю розправою над суддями за принципову позицію і виключно піар-акцією директора НАБУ Артема Ситника та начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка.

Раніше Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.