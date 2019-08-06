Суд пішов у дорадчу кімнату для винесення рішення стосовно Ситника

Сарницкий районний суд Рівненської області пішов у дорадчу кімнату для винесення рішення по адмінпротоколу стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, якого підозрюють у корупції.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.\r\nСуд заслухав пояснення сторін і пішов для прийняття рішення.\r\nСитник в коментарі Українським Новинам пояснив, що Сарницкий суд розглядає адмінпротокол у відкритому режимі, але процедура відеоконференцзв'язку передбачає участь тільки сторін процесу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Ситник давав пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.\r\nОкружний адміністративний суд Києва вважає обшуки Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури в п'ятницю розправою над суддями за принципову позицію і виключно піар-акцією директора НАБУ Артема Ситника та начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка.\r\nРаніше Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.