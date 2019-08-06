Долар і євро стрімко зростають: курс готівкових валют на 6 серпня

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 5 серпня на 7,13 коп. до 25,8697 UAH\/USD, курс купівлі - на 4,19 коп. до 25,4819 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 18,6 коп. до 28,3697 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 19,97 коп. до 28,9513 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,4819\r\n25,8697\r\n28,3697\r\n28,9513\r\n3,61\r\n4,07\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,6500\r\n26,0000\r\n28,6100\r\n29,2000\r\n3,90\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,0000\r\n25,7000\r\n28,0000\r\n28,8000\r\n3,00\r\n3,90\r\n\r\n\r\n\r\nНагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 серпня, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH\/USD.\r\nТим часом, згідно з прогнозом експертів, долар продовжить зростати.