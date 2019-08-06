Долар і євро стрімко зростають: курс готівкових валют на 6 серпня

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 5 серпня на 7,13 коп. до 25,8697 UAH/USD, курс купівлі - на 4,19 коп. до 25,4819 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 18,6 коп. до 28,3697 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 19,97 коп. до 28,9513 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,4819 25,8697 28,3697 28,9513 3,61 4,07 Максимальний 25,6500 26,0000 28,6100 29,2000 3,90 5,00 Мінімальний 25,0000 25,7000 28,0000 28,8000 3,00 3,90

Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 серпня, на 19,73 коп. до 25,7350 UAH/USD.

Тим часом, згідно з прогнозом експертів, долар продовжить зростати.