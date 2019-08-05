Розробка Держбюджету-2020: Мінфін перейшов до фінальної фази

Міністерство фінансів України приступило до фінальної фази розробки державного бюджету на 2020 рік. Про це повідомила глава Мінфіну Оксана Маркарова на своїй сторінці в Facebook.

"Коментар про виконання бюджету за 7 місяців більш розширений, ніж щомісяця, оскільки ми перейшли половину року, і висновки щодо виконання бюджету 2019 року мають вплив не тільки на 2019, але і на планування бюджету-2020, яке в Мінфіні входить у фінальну фазу перед його майбутньою подачею на розгляд вже новому Кабінету міністрів України", - йдеться в повідомленні Маркарової.

Як повідомляли Українські Новини, Держбюджет зведений з дефіцитом 8,5 млрд в червні через падіння дохідної частини.

Тим часом Україні у другому півріччі 2019 року необхідно виплатити 67,3 млрд гривень, або 2,65 млрд доларів (за курсом Національного банку на 2 серпня) за зовнішніми боргами.

Також відрахування до бюджету від великих податків побили всі рекорди в червні.