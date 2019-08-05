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05 серпня 2019, понеділок, 22:00 12
Суспільство 2019-08-06T00:00:03+03:00
Українські Новини
У міськраді Одеси попередили про небезпеку купання на всіх пляжах міста

У міськраді Одеси попередили про небезпеку купання на всіх пляжах міста

Пляж в Одесі
Пляж в Одесі

Одеська міська рада рекомендує жителям і гостям Одеси не купатися на всіх пляжах міста через сильні зливи. Про це повідомляє прес-служба міськради.

"У зв'язку з сильними зливовими опадами, які пройшли 3-4 серпня 2019 року в місті Одеса, велика кількість поверхневих вод потрапила до акваторії пляжів міста", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Держпродспоживслужба рекомендує утриматися від купання для "недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, що передаються водним шляхом".

Ця рекомендація буде діяти до особливого розпорядження.

Як повідомляли Українські Новини, в Одеській області пронісся смерч, а злива затопила дороги.

Також в Одеській області внаслідок негоди загинув чоловік, його змило селевим потоком.

Крім того, в Одеській та Кіровоградській областях знеструмлено десятки населених пунктів через бурю.

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