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05 августа 2019, понедельник, 11:48 109
Происшествия 2019-08-05T13:00:03+03:00
Українські Новини
В Одесской области из-за непогоды погиб мужчина: его смыло селевым потоком

В Одесской области из-за непогоды погиб мужчина: его смыло селевым потоком

Трагедия произошла в Белгород-Днестровском районе. Фото: bessarabiainform.com
Трагедия произошла в Белгород-Днестровском районе. Фото: bessarabiainform.com

В Одесской области в результате непогоды погиб мужчина. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил заместитель начальника управления ГосЧС в Одесской области Александр Крицкий, а также передает "Бессарабия INFORM".

Трагедия произошла в Белгород-Днестровском районе. Там нашли мертвым мужчину 1949 года рождения. 

Происшествие произошло на территории садового кооператива, где, по предварительным данным, погибший работал сварщиком. Его тело сегодня утром обнаружил председатель кооператива.

По словам жителей Малоги, в соседнем селе Семеновка прорвало дамбу и огромные потоки воды смывали все на своем пути: начиная от разной мелочи со дворов людей, заканчивая воротами, заборами, бетонными плитами.

По оценкам людей, высота селевого потока достигала 1,5-1,6 метра.

По рассказам очевидцев, поток был настолько сильный, что нёс около километра автомобиль с тремя людьми в салоне, пока его не остановили деревья.

Предположительно именного от такого потока и не успел укрыться погибший мужчина и якобы даже пытался бороться со стихией.

Дополнительные подробности трагедии еще выясняются.

Жертва стихии: в Белгород-Днестровском районе мужчина не смог спастись от селевого потока и утонул

Жертва стихии: в Белгород-Днестровском районе мужчина не смог спастись от селевого потока и утонул

Трагедия произошла в Белгород-Днестровском районе. Фото: bessarabiainform.comТрагедия произошла в Белгород-Днестровском районе. Фото: bessarabiainform.com

Как сообщали Українські Новини, в Одесской области пронесся смерч, а ливень затопил дороги.

Тем временем в Одесской и Кировоградской областях обесточены десятки населенных пунктов из-за бури.

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