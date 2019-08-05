В Одесской области из-за непогоды погиб мужчина: его смыло селевым потоком

В Одесской области в результате непогоды погиб мужчина. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил заместитель начальника управления ГосЧС в Одесской области Александр Крицкий, а также передает "Бессарабия INFORM".\r\nТрагедия произошла в Белгород-Днестровском районе. Там нашли мертвым мужчину 1949 года рождения. \r\nПроисшествие произошло на территории садового кооператива, где, по предварительным данным, погибший работал сварщиком. Его тело сегодня утром обнаружил председатель кооператива.\r\nПо словам жителей Малоги, в соседнем селе Семеновка прорвало дамбу и огромные потоки воды смывали все на своем пути: начиная от разной мелочи со дворов людей, заканчивая воротами, заборами, бетонными плитами.\r\nПо оценкам людей, высота селевого потока достигала 1,5-1,6 метра.\r\nПо рассказам очевидцев, поток был настолько сильный, что нёс около километра автомобиль с тремя людьми в салоне, пока его не остановили деревья.\r\nПредположительно именного от такого потока и не успел укрыться погибший мужчина и якобы даже пытался бороться со стихией.\r\nДополнительные подробности трагедии еще выясняются.\r\n\r\n\r\nТрагедия произошла в Белгород-Днестровском районе. Фото: bessarabiainform.com\r\nКак сообщали Українські Новини, в Одесской области пронесся смерч, а ливень затопил дороги.\r\nТем временем в Одесской и Кировоградской областях обесточены десятки населенных пунктов из-за бури.